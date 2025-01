Il conte di Montecristo, fiction Rai 1: cast, trama, anticipazioni

Dopo il successo del film in due parti trasmesso a dicembre da Canale 5, Il Conte di Montecristo torna sul piccolo schermo con un nuovo e ambizioso adattamento internazionale. La miniserie, articolata in quattro puntate e in onda su Rai 1 a partire da questa sera, lunedì 13 gennaio 2025, è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e si prepara ora a conquistare il pubblico grazie a una narrazione avvincente e a un cast di grande prestigio.

Adattare il romanzo di Alexandre Dumas è una sfida complessa, ma questa produzione riesce a centrare l’obiettivo, combinando fedeltà alla trama originale con un linguaggio moderno che ne esalta la perenne attualità. La vicenda prende il via nella Marsiglia del XIX secolo, dove la vita sembra sorridere a Edmond Dantès, un promettente marinaio appena nominato capitano del Pharaon e prossimo a sposare l’amata Mercedes. Tuttavia, il suo futuro radioso viene infranto da un complotto ordito da persone di cui si fidava: il collega Danglars, invidioso della sua promozione, Fernand, cugino di Mercedes e segretamente innamorato di lei, e Villefort, il sostituto procuratore deciso a proteggere i propri interessi. Accusato ingiustamente di essere un bonapartista, Edmond viene arrestato e condotto nelle terribili segrete del Castello d’If, dove ogni speranza sembra svanire.

Dopo anni di disperazione, un incontro inaspettato cambia il suo destino. L’Abate Faria, un anziano detenuto, irrompe nella sua vita. Tra i due nasce un rapporto di amicizia e apprendimento: Faria diventa il mentore di Edmond, donandogli conoscenze e una nuova ragione per vivere. Prima di morire, l’Abate rivela al giovane l’esistenza di un tesoro nascosto sull’isola di Montecristo, offrendogli la chiave per la libertà e la vendetta.

Grazie a un piano ingegnoso, Edmond evade dopo quattordici anni di prigionia. Ritrovato il tesoro, si reinventa come il misterioso e carismatico Conte di Montecristo, deciso a distruggere coloro che lo hanno tradito. Nei cinque anni successivi, Edmond ordisce un piano astuto, infiltrandosi nelle vite dei suoi nemici ormai trasferitisi a Parigi: Danglars, diventato un potente banchiere, Fernand, ora nobile e marito di Mercedes, e Villefort, divenuto procuratore capo. Nessuno sospetta che il Conte sia Edmond Dantès, ma Mercedes intuisce la verità e si trova a vivere un profondo tormento interiore.

La vendetta di Montecristo non si basa sulla violenza, ma sull’intelligenza: il giovane marinaio sfrutta le debolezze e i peccati dei suoi nemici per smascherarli e distruggerli, costringendoli a confrontarsi con le loro colpe. Tuttavia, la sua giustizia implacabile ha un prezzo: mentre cerca di riequilibrare il mondo, Edmond rischia di perdere se stesso. La possibilità di redenzione arriverà solo attraverso l’amore per Mercedes, unico filo che può condurlo a una nuova vita.

A interpretare Edmond Dantès è Sam Claflin, celebre per i suoi ruoli in Peaky Blinders e Hunger Games, che dona intensità e sfumature a un personaggio tanto complesso. Al suo fianco, Ana Girardot veste i panni di Mercedes, mentre un cast internazionale e italiano completa la produzione con nomi del calibro di Lino Guanciale, Gabriella Pession e Michele Riondino. La regia, firmata dal danese Billie August, due volte vincitore della Palma d’Oro, aggiunge una cifra artistica inconfondibile a questa co-produzione. La sceneggiatura, scritta da Sandro Petraglia (Un Professore) insieme a un team di autori esperti, garantisce un ritmo narrativo avvincente e moderno.

Girata tra Francia, Italia e Malta, la miniserie si distingue per le scenografie spettacolari, che spaziano dal Palais-Royal di Parigi al centro storico di Torino, fino ai Malta Film Studios di Kalkara. La minuziosa cura per i dettagli storici e una fotografia suggestiva immergono lo spettatore nell’atmosfera del XIX secolo, rendendo ogni scena un’opera visiva di grande impatto.

Il fascino intramontabile della storia risiede nella sua capacità di affrontare temi universali come la giustizia, la vendetta e la redenzione. Questo nuovo adattamento non solo rende omaggio al romanzo originale, ma approfondisce la complessità dei personaggi, esplorando le conseguenze emotive delle loro scelte. Edmond Dantès scopre nel suo viaggio che l’amore e il perdono possono essere strumenti di rinascita.

Prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction, France Télévision e altre realtà internazionali, la serie si candida a essere uno degli eventi televisivi più attesi del 2025. Con la sua trama senza tempo, Il Conte di Montecristo si preannuncia come un appuntamento imperdibile per i numerosi appassionati del capolavoro di Alexandre Dumas. Seguici su Instagram.