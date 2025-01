La promessa, anticipazioni 10 gennaio 2025: Cruz pone un ultimatum a Pia

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 10 gennaio 2025

Cruz dà due giorni di tempo a Pia per riportare il piccolo Diego fuori da la Promessa. A quel punto la stessa Pia ha un’aspra discussione con Ricardo, pensando che sia stato lui a spifferare alla marchesa che Diego si trova alla tenuta. Il bambino, tra l’altro, continua a non stare bene nonostante le cure di Jana. Cruz cerca di scoprire se tra Blanca e Manuel ci sia qualcosa di sentimentale in corso. La ragazza però, seccata dall’intromissione della marchesa, parla dell’accaduto a Manuel.

Catalina e Pelayo aspettano Javier Bernal per definire i dettagli sull'acquisto delle marmellate, ma l'uomo a sorpresa rinuncia e l'affare salta in extremis. Lorenzo cerca di convincere Catalina a lasciare l'attività in mani più esperte, causando la sua rabbia. Petra svela a Pia di essere stata lei ad informare Cruz della presenza del bambino a palazzo.