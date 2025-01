La promessa, anticipazioni 13 gennaio: arriva Santo Pellicer

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 13 gennaio 2025

Pelayo scopre che Lorenzo ha assoldato il signor Bernal per screditare Catalina e prendere il controllo dell’attività delle marmellate. Alonso informa Cruz della lite con il conte de Ayala e ribadisce che quest’ultimo non ha intenzione di lasciare la tenuta, poiché è ospite di Margarita.

Candela chiede a Virtudes il motivo del suo strano comportamento dopo il ritorno da Martos, ma la ragazza le intima di non intromettersi nella sua vita. Pelayo riferisce a Catalina le azioni di Lorenzo con il signor Bernal, scatenando la rabbia di Catalina, che rimprovera Pelayo, accusandolo di non aver rispettato la sua fiducia verso il capitano.

Vera confida a Maria di essere la proprietaria della borsa piena di soldi che Cruz ha preso, rivelando di aver rubato il denaro a suo padre prima di scappare. Intanto, Diego continua a stare male, e Jana raccomanda a Pia di non portarlo via dalla tenuta, suggerendole dei rimedi per alleviare tosse e febbre. Nel frattempo, Santos, figlio di Don Ricardo, arriva a La Promessa. Viene accolto da Romulo e manifesta alcune perplessità.