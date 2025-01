La promessa, anticipazioni 14 e 15 gennaio: Romulo presenta Santos a tutti

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 14 e mercoledì 15 gennaio 2025

Ayala e Margarita confessano il loro amore davanti ai marchesi e a Martina. Quest’ultima reagisce insultandoli, provocando la furia di Ayala. Cruz, disgustata dall’idea di questa nuova relazione, viene però persuasa da Alonso, il quale le fa notare che, se i due si sposassero, potrebbero finalmente lasciare la Promessa. Intanto, Simona chiede spiegazioni a Virtudes sul perché abbia mentito riguardo alla visita al fratello. Virtudes, per tutta risposta, la colpevolizza, sostenendo che non ha alcun diritto di conoscere la verità. Successivamente, minaccia Candela, avvertendola di smettere di intromettersi nella sua vita o ne pagherà le conseguenze.

Don Romulo, intanto, presenta Santos ai suoi colleghi. Il giovane si mostra adulatore con le cameriere più giovani, ma sprezzante verso gli anziani. Durante un confronto con il padre, Santos ammette di trovarsi alla Promessa solo per necessità, ma precisa che ciò non implica la volontà di ristabilire un rapporto con lui. Nel frattempo, Pelayo e Catalina si baciano. Catalina gli confessa di essere ancora innamorata di lui, ma gli chiede più tempo per riflettere sulla loro relazione.