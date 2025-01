La promessa, anticipazioni 16, 17 e 18 gennaio: Curro conferma, andrà in guerra!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 gennaio 2025

Blanca sprona Manuel a prendere in mano le redini della sua vita, incoraggiandolo a non lasciarsi influenzare dalla madre. Ayala confessa a Petra che i suoi sentimenti verso di lei sono cambiati, invitandola a dimenticarlo e a voltare pagina. Petra, profondamente ferita, maledice il giorno in cui ha deciso di fidarsi di lui. Nel frattempo, le condizioni di Diego non mostrano alcun miglioramento. Lope affronta Santos, intimandogli di lasciare in pace Vera, ma Santos lo provoca, dichiarando che presto Vera lo lascerà e lui prenderà il suo posto.

Martina, in presenza di Cruz, offende la madre, accusandola di non aver rispettato il periodo di lutto e di essersi avvicinata a Ayala solo per interesse. Successivamente, ha un nuovo scontro con Curro, il quale è ormai esasperato dai continui atteggiamenti di Martina. Intanto, Petra e Santos iniziano a stringere un’alleanza. Pelayo, ascoltando di nascosto lo sfogo di Catalina con Manuel, viene a sapere che lei è devastata dall’idea di dover presto rinunciare alla sua attività in favore di Lorenzo. Deciso ad aiutarla, Pelayo si propone di rivelare al marchese i dettagli sul traffico di armi, incluso il coinvolgimento del capitano.

Alonso reagisce con violenza alla confessione di Pelayo, arrivando a cacciarlo dalla tenuta. Tuttavia, Catalina lo convince a riflettere e a rivedere la sua decisione. Nel frattempo, Teresa informa Simona che Virtudes ha avuto un altro attacco. Maria è molto preoccupata perché teme che la sua partenza possa mettere a rischio il suo matrimonio. Salvador cerca di rassicurarla, ma anche lui è visibilmente angosciato. Cruz rimprovera duramente Lorenzo per il suo coinvolgimento nel traffico di armi, ma Lorenzo si giustifica dicendo di averlo fatto per proteggere Pelayo dalle minacce di Cavendish e per salvaguardare la Promessa.

Lope affronta Santos, accusandolo di aver infastidito Vera. Nel frattempo, Manuel, spronato da Blanca a non seguire ciecamente i consigli di Cruz, decide di seguire il suo cuore e corre ad abbracciare Jana. Romulo, invece, richiama con severità Santos per il suo comportamento. Le condizioni di Diego restano critiche. Romulo informa Alonso di aver trovato nella stanza di Curro numerosi articoli di giornale e una mappa del fronte. Alonso, preoccupato, affronta Curro, che conferma la sua intenzione di partire per andare a combattere.