La promessa, anticipazioni 19 e 20 gennaio: Martina sopraffatta da un immenso dolore

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 19 e lunedì 20 gennaio 2025

Curro ha deciso di arruolarsi come volontario nella guerra in Europa, lasciando tutti a La Promessa profondamente turbati. La sua scelta appare non solo insensata, ma anche incredibilmente rischiosa. Nonostante i tentativi di dissuaderlo, Curro rimane irremovibile nella sua decisione di partire per combattere. Quando Martina viene a conoscenza delle sue intenzioni, è sopraffatta da un dolore immenso. Nel frattempo, Manuel pianifica qualcosa insieme a Blanca, provocando l'indignazione e il disappunto di sua madre Cruz.