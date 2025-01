La promessa, anticipazioni 2 gennaio: Manuel accusa Abel

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 2 gennaio 2025

Abel annuncia a tutti che Jimena è morta. I Duchi de Los Infantes intendono portare via immediatamente la figlia e preferiscono tenere la veglia funebre nel loro palazzo. Tutti i tentativi di Cruz di far loro cambiare idea risultano vani. Romulo si reca dai marchesi con la borsa trovata da Maria e Cruz riconosce la borsa: a quel punto dice che le appartiene e la prende in custodia. Don Ricardo ha delle discussioni con Pia, che continua ad assentarsi dal palazzo per questioni urgenti. Il nuovo maggiordomo le chiede di informarlo quando deve uscire.

Petra dice ad Ignacio che l’ha visto intento a baciare Margarita, ma lui dice che non è vero e le conferma il suo amore e l’intenzione di portare a compimento il loro piano contro Cruz. Manuel se la prende con Abel per aver coperto le menzogne di Jimena, portandola quindi alla morte. Virtudes torna alla tenuta e Simona cerca di sapere se ha chiarito con il fratello: lei prima dice di sì ma poi scoppia a piangere. Seguici su Instagram.