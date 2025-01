La promessa, anticipazioni 21 e 22 gennaio: l’interesse di Santos per Vera è evidente!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 21 e mercoledì 22 gennaio 2025

L’interesse di Santos per Vera continua a essere evidente, e Salvador, testimone della situazione, fraintende ciò che sta accadendo. Nel frattempo, Salvador è ancora turbato per la partenza di María Fernández e capisce che le mezze verità non portano a nulla di buono. Simona, incapace di comprendere l’atteggiamento evasivo di Virtudes, chiede a Candela di aiutarla a fare chiarezza.

La decisione di Curro di arruolarsi e partire per la guerra ha sconvolto tutti. A parte Lorenzo e Cruz, che restano indifferenti, gli altri cercano di farlo ragionare, ma la determinazione del ragazzo è incrollabile.

Catalina e Pelayo vivranno un definitivo riavvicinamento, ma Catalina non sa che Cruz, su spinta di Lorenzo, sta tramando per eliminarla dal mercato delle marmellate e conserve, persuadendo Alonso a intervenire. Nel frattempo, Blanca esercita una fortissima influenza su Manuel, al punto da spingerlo a prendere una decisione che potrebbe cambiare per sempre la sua vita e quella di Jana.. Seguici su Instagram.