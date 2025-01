La promessa, anticipazioni 25 e 26 gennaio: Lorenzo non fa niente per fermare Curro

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 25 e domenica 26 gennaio 2025

Curro confida a Manuel la sua intenzione di arruolarsi per allontanarsi da Martina. Nonostante i ripetuti tentativi di Alonso di farlo desistere, il ragazzo rimane irremovibile, mentre Lorenzo non fa nulla per fermare suo figlio. Nel frattempo, Cruz tiene Manuel sotto stretta sorveglianza, convinta che lui abbia una relazione segreta con Blanca. Jana, invece, svela a Maria che Manuel le ha chiesto di sposarlo e le mostra l’anello di fidanzamento.

Lope è sempre più turbato dalla crescente distanza tra lui e Vera, ma la ragazza non fa nulla per rassicurarlo. Catalina, determinata a rilanciare l'attività, si rivolge a Pelayo per chiedergli i fondi necessari, ma lui ammette di aver già speso i soldi guadagnati con il contrabbando di armi…