La promessa, anticipazioni 27 gennaio: Maria Fernandez cos’ha deciso di fare?

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 27 gennaio 2025

Blanca si complimenta con Jana, ancora piena di incertezze, per il suo prossimo matrimonio e annuncia ai marchesi la sua decisione di lasciare La Promessa. Pelayo rivela a Catalina di aver consegnato i soldi per le armi a Lorenzo, e lei si rivolge al capitano per avere conferma. Martina tenta inutilmente di dissuadere Curro dal partire per la guerra. Nel frattempo, Vera confessa la sua vera identità a Santos e rifiuta Lope, lasciandolo profondamente confuso.

Norberta arriva a palazzo con l'intenzione di fare una clamorosa rivelazione su Virtudes a Simona e Candela. Petra litiga furiosamente con i camerieri e le cuoche, spingendo Romulo a intervenire per cercare di farle cambiare atteggiamento. Infine, María Fernandez rientra dalla visita ai duchi de Abrontes e tutti vogliono sapere se ha deciso di lasciare La Promessa….