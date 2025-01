La promessa, anticipazioni 3 e 4 gennaio: Cruz non gradita al funerale di Jimena

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 3 e sabato 4 gennaio 2025

Vera rivela a Lope che i soldi trovati sono suoi e dice di averli sottratti a suo padre che di professione fa il ladro. Lope ha dei dubbi e parla con Salvador, che gli consiglia di convincerla a rinunciare al denaro (visto che ora ce l’ha Cruz) per non rischiare il suo posto di lavoro. Cruz invita Pelayo a portare a compimento la sua “missione” di allontanare Catalina, ma lui spiega che il litigio con la ragazza ha complicato le cose.

Virtudes piange e non vuole parlare a Simona di ciò che è accaduto a Martos con Antonio. Simona è in ansia e Candela le suggerisce di recarsi dal figlio Antonio per fare chiarezza. Don Ricardo se la prende ancora con Pia perché continua ad assentarsi senza fornire nessuna spiegazione, ma poi i due si chiariscono quando Pia gli spiega che va a trovare il figlio Diego. A Maria riceve una misteriosa e preoccupante lettera. Attraverso una telefonata, il duca de Los Infantes ordina a Cruz di non presentarsi al funerale di Jimena… Seguici su Instagram.