La promessa, anticipazioni 5 gennaio: Lorenzo ordina a Pelayo di estinguere il debito

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 5 gennaio 2025

Jana chiede chiarimenti ad Abel riguardo alle immagini, e Abel le spiega di averle scoperte sul corpo senza vita di Jimena, promettendo però di non averlo confidato a nessuno. Abel informa Jana che lascerà La Promessa lo stesso giorno. Martina si lamenta con Cruz per il comportamento della madre nei confronti di Ayala.

Vera costringe Lope a giurare di non rivelare a nessuno che il denaro nella borsa apparteneva a lei, ma Lope confessa di averlo già detto a Salvador. Don Romulo interviene come mediatore tra Ricardo e Pia. Apparentemente tutto sembra tranquillo tra loro, ma in seguito Pia accusa Ricardo di aver deciso il menu settimanale senza consultarla.

Simona desidera visitare suo figlio, ma Virtudes la dissuade dal farlo. Jana mostra a Manuel le foto che Abel ha rinvenuto su Jimena. Martina discute con Curro riguardo al comportamento di Margarita. Lorenzo ordina a Pelayo di estinguere il debito. Cruz rimprovera Petra per non averla tenuta informata sulla condotta di Margarita, e Petra reagisce impugnando un coltello….