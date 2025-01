La promessa, anticipazioni 6 e 7 gennaio: torna Blanca e Manuel è felice!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 6 e martedì 7 gennaio 2025

Pelayo non vuole più avere segreti con Catalina e le svela che Lorenzo sta cercando di estorcergli altro denaro, causando così un confronto tra la donna e suo zio. Manuel e Cruz si ritrovano su fronti opposti quando Manuel chiarisce ai genitori che in futuro sarà solo lui a decidere del proprio futuro. La tensione tra Jana e Manuel aumenta, ma Manuel è felice almeno per l’arrivo della sua vecchia amica Blanca Palomar.

Lope ha cambiato atteggiamento verso Vera e così Salvador, resosi conto di questo cambiamento, fa capire al cuoco che non è il caso di danneggiare il suo prezioso rapporto con la ragazza a causa del passato di lei. Maria Fernandez tenta di nascondere il suo imbarazzo dopo aver ricevuto una missiva, ma non sarà lei a rivelare il contenuto della lettera. Cruz dice chiaramente a Ignacio che, se desidera continuare a frequentare Margarita, dovrà farlo in un altro posto…