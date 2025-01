La promessa, anticipazioni 9 gennaio: Cruz nervosa a causa di Manuel e Alonso

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 9 gennaio 2025

Maria è stata richiesta in qualità di cameriera personale dalla duchessa di Abrontes, cosa che non fa affatto felice Salvador. Jana è contenta che Blanca Palomar sia tornata. Ignacio è vicino a picchiare Petra, ma lei lo mette in guardia dal sottovalutare Cruz. Virtudes chiede di dormire in stanza da sola, e Simona deve prenderne atto. Cruz vorrebbe Lorenzo al posto di Catalina nell’attività delle conserve; la donna spinge Alonso a sostenere la sua tesi, ma Catalina ottiene altre due settimane per risollevare gli affari.

Vera vuole chiudere la relazione con Lope per paura di suo padre. Abel fa vedere a Jana una busta con le sue fotografie sulla spiaggia e le dice che gli serviranno. Javier Bernal, il nuovo cliente "piovuto dal cielo", appare motivato ad acquistare, ma Lorenzo ha dubbi in tal senso. Cruz è nervosa per via di Alonso e Manuel, che difendono l'operato di Catalina. Viste le voci che corrono, Cruz convoca Pia e minaccia di cacciarla e sospendere il mantenimento se dovesse scoprire che il bambino si trova alla Promessa.