La promessa, anticipazioni dal 12 al 18 gennaio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 12 a sabato 18 gennaio 2025

Donna Pia, confrontandosi con Donna Petra, scopre che quest’ultima ha comunicato a Cruz che Pia ha portato di nascosto suo figlio Dieguito all’interno de La Promessa. Vera nota che Lope sta soffrendo ancora molto dopo la fine del loro amore. Il cuoco è talmente demoralizzato che anche il livello dei suoi piatti inizia a peggiorare. Virtudes sembra più integrata che mai all’interno del palazzo, ma questo non impedisce a Simona di rimanere molto preoccupata per la salute di sua figlia. Su richiesta di Cruz, Alonso cerca di allontanare il conte de Ayala da La Promessa, ma la reazione del conte è tanto inaspettata quanto umiliante. Alonso viene accusato dal conte de Ayala di essere “il cagnolino della marchesa”. Intanto Blanca ha un’idea per risolvere una volta per tutte la tensione tra Jana e Manuel, anche se la cosa a loro non piacerà.

Pelayo scopre che Lorenzo ha ingaggiato il signor Bernal per far fare brutta figura a Catalina e impossessarsi dell’attività delle marmellate. Alonso riferisce a Cruz del litigio con il conte de Ayala e le spiega che quest’ultimo non intende lasciare la tenuta in quanto ospite di Margarita. Candela chiede a Virtudes come mai sia strana dopo il suo ritorno da Martos, e la ragazza le dice di non intromettersi nella propria vita. Pelayo riferisce a Catalina della mossa di Lorenzo con il signor Barnal, e lei se la prende con Pelayo dicendogli che sapeva di non doversi fidare del capitano. Vera confessa a Maria di essere la proprietaria della borsa con i soldi di cui si è impossessata Cruz, e le dice di averli rubati al padre da cui è fuggita. Diego continua a stare male e Jana dice a Pia di non portarlo via dalla tenuta, e le consiglia alcuni rimedi per la tosse e la febbre. Santos, figlio di Don Ricardo, fa il suo arrivo a La Promessa e viene ricevuto da Romulo.

Ayala e Margarita dichiarano di amarsi davanti ai marchesi e a Martina. Questa li insulta, scatenando l’ira di Ayala. Cruz è disgustata dall’idea di questa nuova unione ma Alonso la convince che, se i due si sposassero, potrebbero finalmente lasciare la Promessa. Simona vuole sapere da Virtudes perché ha mentito sulla sua visita al fratello. Per tutta risposta, Virtudes la fa sentire in colpa dicendole che non ha nessun diritto di sapere la verità. Poi va da Candela e la minaccia di fare una brutta fine se non la smette di intromettersi nella sua vita. Don Romulo presenta Santos ai colleghi. Il ragazzo si rivela adulatore con le giovani cameriere ma insolente con i più anziani. In un diverbio con il padre, Santos ammette di essere alla Promessa perché non ha alternativa ma questo non lo obbligherà a riallacciare i rapporti con lui. Pelayo e Catalina si baciano, lei gli rivela di essere ancora innamorata di lui ma gli chiede altro tempo per pensare alla loro relazione.

Blanca incoraggia Manuel a prendere in mano la sua vita e non farsi condizionare dalla madre. Ayala ammette a Petra che i suoi sentimenti sono cambiati e le dice di dimenticarsi di lui e andare avanti, e lei maledice il giorno in cui gli ha dato fiducia. Diego non migliora. Lope dice chiaramente a Santos di lasciare stare Vera, ma lui lo sfida dicendogli che presto lei lo lascerà e lui prenderà il suo posto. Martina offende la madre davanti a Cruz, la rimprovera di non aver rispettato il lutto e l’accusa di essersi avvicinata a Ayala per interesse. Litiga poi nuovamente con Curro che è ormai esasperato dalle sue reazioni. Petra e Santos iniziano a stringere alleanza. Pelayo ascolta di nascosto lo sfogo di Catalina con Manuel, lei è affranta perché si trova a dover rinunciare a breve alla sua attività a favore di Lorenzo. Pelayo allora, nella speranza di poter aiutare Catalina, decide di confessare al marchese del traffico delle armi, incluso il coinvolgimento del capitano.

Alonso reagisce violentemente alla confessione di Pelayo e inizialmente lo caccia via dalla tenuta. Catalina lo convince a ripensarci. Teresa dice a Simona che Virtudes ha avuto un altro attacco. Maria è preoccupata perché la sua partenza potrebbe mettere a rischio il suo matrimonio. Salvador cerca di tranquillizzarla ma anche lui è molto preoccupato. Cruz sgrida Lorenzo per essere entrato nel traffico di armi. Lorenzo si giustifica dicendo di averlo fatto per difendere Pelayo dalle minacce di Cavendish e per il bene de la Promessa. Lope affronta Santos perché ha infastidito Vera. Manuel, spinto da Blanca a non seguire ciò che gli dice Cruz, corre ad abbracciare Jana. Romulo riprende con fermezza Santos. Le condizioni di Diego sono ancora gravi. Romulo riferisce ad Alonso che Curro ha nella sua camera molti articoli di giornale e una mappa del fronte. Alonso decide di chiedere spiegazioni a Curro, che conferma la sua volontà di andare a combattere. Seguici su Instagram.