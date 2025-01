La promessa, anticipazioni dal 19 al 25 gennaio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 19 a sabato 25 gennaio 2025

Curro ha deciso di arruolarsi come volontario nella guerra in Europa, e questa rivelazione sconvolge tutti a La Promessa, poiché la sua scelta appare non solo priva di senso, ma anche estremamente pericolosa. Nessuno riesce a fargli cambiare idea, Curro è determinato a partire per combattere. Quando Martina scopre la sua intenzione, il suo dolore è indescrivibile. Nel frattempo, Manuel trama qualcosa con Blanca, suscitando il forte disappunto di sua madre Cruz.

L’interesse di Santos per Vera persiste. Salvador ne è testimone e interpreterà male la situazione. Inoltre, Salvador è ancora preoccupato per la partenza di María Fernández e si renderà conto che le mezze verità non portano da nessuna parte. Simona non riesce a interpretare l’atteggiamento di Virtudes che la evita, e chiede a Candela di aiutarla a vederci chiaro. La decisione di Curro di arruolarsi per andare in guerra non ha lasciato nessuno indifferente. A eccezione di Lorenzo e Cruz, tutti cercano di farlo ragionare, ma la convinzione del ragazzo è incrollabile. Catalina e Pelayo avranno un riavvicinamento definitivo, ma Catalina ignora che Cruz, spinta da Lorenzo, si stia dando da fare per eliminarla dal commercio di marmellate e conserve, incoraggiando Alonso a intervenire. L’influenza di Blanca su Manuel è totale, tanto che lo porterà a prendere una decisione che potrebbe cambiare per sempre la sua vita e quella di Jana.

Manuel chiede a Jana di sposarlo. Jana accetta, ma se lo fa ripetere due volte per fissare il momento. Diego migliora, grazie alla medicina dell’amico del dottor Guillen, è Jana a scoprirlo. Maria sottolinea a Teresa il carattere invadente di Santos che infastidisce Vera. Manuel confessa a Blanca del “grande passo”: lei lo sostiene, pur consapevole della “mutazione” che la “lieta novella” provocherà alla marchesa, e non solo. Curro vuole arruolarsi e Jana, preoccupata, chiede a Maria l’intervento di Salvador, per farlo desistere. Virtudes si rivolta con astio a Simona, che ne soffre. Candela sostiene la sua amica. Norberta forse verrà a svelare cosa ha cambiato in peggio Virtudes. Manuel scopre che una delusione amorosa spinge Curro ad arruolarsi per il fronte, la donna in questione è sua cugina Martina. Infine Santos continua a corteggiare Vera con arroganza; lei, seccata, lo allontana in malo modo. Risentitosi, rivela che tanto sa chi è: Vera è la figlia dei duchi di Carrill!

Curro rivela a Manuel che vuole arruolarsi per stare lontano da Martina. Alonso tenta ancora di dissuaderlo, ma senza successo, mentre Lorenzo non muove un dito per fermare suo figlio. Cruz sottopone Manuel a uno stretto controllo, convinta che suo figlio abbia una relazione con Blanca. Jana rivela a Maria che Manuel le ha fatto la proposta di matrimonio e le mostra l’anello di fidanzamento. Lope è preoccupato per la distanza tra lui e Vera, ma la ragazza non lo rassicura. Catalina vuole rilanciare l’attività e chiede a Pelayo il denaro necessario, ma l’uomo le rivela di non avere più i soldi incassati dal contrabbando di armi.

Blanca si congratula con Jana, ancora piena di dubbi, per il suo futuro matrimonio e poi annuncia ai marchesi che lascerà La Promessa. Pelayo dice a Catalina di aver dato il denaro per le armi a Lorenzo e lei prova a chiedere conferma di questo al capitano. Martina cerca invano di convincere Curro a non partire per la guerra. Vera ammette la sua reale identità a Santos e respinge Lope, che rimane perplesso. Norberta si presenta a palazzo per fare una grande rivelazione su Virtudes a Simona e Candela. Petra ha un litigio acceso con tutti i camerieri e le cuoce. Romulo decide quindi di prendere in mano la situazione per portare Petra a moderare il suo atteggiamento. María Fernandez torna dalla visita ai duchi de Abrontes e tutti le chiedono se lascerà o meno La Promessa.