La promessa, anticipazioni dal 2 all’8 febbraio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 2 a sabato 8 febbraio 2025

Lorenzo legge una lettera arrivata da un ufficiale nella quale c’è scritto che Curro e Manuel non sono nella lista dei caduti, ma che in questa lista mancano i tre quarti dei deceduti. Maria Antonia invita Alonso a fare una passeggiata. Lope, Salvador e Maria sono molto infastiditi dal comportamento di Santos. Lope è molto geloso di Santos e lo confessa a Salvador. Cruz tratta male Pia davanti ad Alonso che poi prende le sue difese. Catalina continua a vivere nell’hangar. Jana la informa della lettera arrivata dal fronte. Ayala dice a Margarita che dovrebbero ufficializzare la loro relazione. Romulo sente che Cruz vuole far internare Catalina e consiglia ad Alonso di convincere Catalina di tornare a vivere nel palazzo. Alonso lo incarica di parlare con lei. Romulo discute con Petra. Salvador dice a Ricardo e a Lope che alla porta della tenuta c’è Gregorio.

Gregorio, il marito di donna Pia, è stato rilasciato dal carcere ed è tornato a Lujan con l’intenzione di portare via con sé sua moglie e suo figlio. Don Romulo riesce a farlo andare via, ma Pia si trova costretta a prendere una decisione difficile per proteggere suo figlio dall’uomo che ha tentato di ucciderla. Nel frattempo, Cruz è sempre più afflitta dall’assenza di suo figlio, di cui non ha ancora ricevuto notizie. María Antonia cerca di sostenerla, coinvolgendo Alonso per alleviare il suo dolore. L’unica a ricevere notizie di Manuel e Curro è Jana, ma purtroppo le informazioni non sono quelle che sperava, poiché la lettera è datata due mesi prima. Santos continua a vantarsi con Lope della sua relazione con Vera, ma qualcuno assiste alla scena e lo mette in guardia. Don Romulo, nonostante violi la discrezione tipica di un maggiordomo, rivela a Catalina che Cruz e Lorenzo stanno pianificando di farla internare in un manicomio.

Tra Alonso e Cruz c’è sempre più tensione ed entrambi cercano l’appoggio di María Antonia, che per conto suo nutre molti dubbi su Petra e sul suo astioso comportamento. Catalina assicura a Romulo che non lascerà l’hangar dove si è rifugiata finché Cruz non le chiederà pubblicamente scusa per quello che ha fatto e Romulo chiede aiuto a Tadeo perché Catalina riconsideri la sua decisione. Margarita è felicissima della preziosissima perla che le ha regalato il conte di Ayala, che deve affrontare il sarcasmo di Martina e, soprattutto, l’ira di Petra, poiché è la stessa perla che lui aveva in passato regalato alla governante (che l’aveva rifiutata). A causa del ritorno di Gregorio, Beni va a portare il bambino a Badajoz e Jana si trasferisce nella stanza di Pia, che è terrorizzata da Gregorio e maltrattata da Cruz, che l’ha relegata ai lavori più umili. Romulo rimprovera Santos di essersi pavoneggiato davanti a Lope, a proposito di Vera, ma lui non gli obbedisce.

Santos e Lope arrivano alle mani, Vera li divide in tempo. Tadeo va da Catalina per chiedere il suo aiuto per Adriano, figlio del suo mezzadro Jesus Garcia, che gestisce dei terreni senza fortuna e capacità. Ma Catalina teme che sia una trappola e nega il suo aiuto. Gregorio è a piede libero, vanta diritti su Pia e il figlio, ma Alonso ha chiesto e ottenuto dalla Guardia Civile di vietare l’ingresso dell’uomo alla tenuta. Non basta a Pia che, senza il figlio, soffre la solitudine e teme il marito. Martina è sempre ostile verso Ayala che considera un truffatore. Cruz e Lorenzo devono mettere da parte il piano di far internare Catalina in manicomio. Alonso ha capito e diffida sua moglie dal farlo. Alonso ha un momento di tenerezza verso Maria Antonia che sembra assecondarlo. Lorenzo vuole cambiare rotta nell’attività delle marmellate, vendere all’esercito, e virare verso la quantità pura e semplice, a discapito della qualità ideata da Lope e Catalina.

Martina ha un duro scontro con il conte de Ayala e avverte sua madre che, se lo sposerà, la perdera' come figlia. Cruz si convince ad andare alla festa dei marchesi de Soto Blanco e invita il sarto di Maria Antonia perché confezioni dei nuovi abiti. Teresa invia una lettera dove racconta che partirà per gli Stati Uniti con la sua signora e Salvador si sente in colpa perché al posto di Teresa avrebbe dovuto esserci Maria. Ricardo tenta di sollevare il morale di Pia, che è molto provata dalla sua situazione. Dopo il fallito tentativo di rinchiudere Catalina in manicomio, Cruz chiede l'aiuto di Lorenzo per capire cosa intenda fare Alonso riguardo a sua figlia, poiché teme che rientri a palazzo. Pia trova un flacone di cicuta nella camera dove dorme con Jana e capisce che Gregorio è stato lì…