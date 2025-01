La promessa, anticipazioni dal 26 gennaio al 1° febbraio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 26 gennaio a sabato 1 febbraio 2025

Blanca si congratula con Jana, ancora piena di dubbi, per il suo futuro matrimonio e poi annuncia ai marchesi che lascerà La Promessa. Pelayo dice a Catalina di aver dato il denaro per le armi a Lorenzo e lei prova a chiedere conferma di questo al capitano. Martina cerca invano di convincere Curro a non partire per la guerra. Vera ammette la sua reale identità a Santos e respinge Lope, che rimane perplesso. Norberta si presenta a palazzo per fare una grande rivelazione su Virtudes a Simona e Candela. Petra ha un litigio acceso con tutti i camerieri e le cuoce. Romulo decide quindi di prendere in mano la situazione per portare Petra a moderare il suo atteggiamento. María Fernandez torna dalla visita ai duchi de Abrontes e tutti le chiedono se lascerà o meno La Promessa.

Maria comunica alla servitù che diventerà la cameriera personale della duchessa de Abrontes. Virtudes scopre che Norberta è a La Promessa e che ha rivelato qualcosa a Simona, che è distrutta, e cerca di scoprire cosa abbia detto. A Santos viene affidato un compito che era di Salvador, e lui gli fa credere di doverlo portare a termine comunque, ma alla fine si scontra con Don Ricardo, che lo rimprovera per il suo gesto. Blanca saluta Jana e Manuel, e va via. Catalina si scontra con Lorenzo davanti ad Alonso e rivela del finto cliente ingaggiato dal capitano per rovinarla e prendere il comando dell’attività delle marmellate, così il marchese lo caccia dalla tenuta. Curro va nelle cucine per salutare i cuochi, e saluta Teresa dicendo di pensare sempre a Feliciano. Martina, disperata per la partenza di Curro, implora Manuel di fargli cambiare idea. Curro va a salutare Jana dicendole che partirà l’indomani, e di non averlo detto a nessuno.

Manuel confessa a Jana di aver preso la decisione di partire per la guerra per proteggere Curro. La cameriera è distrutta, ma finisce per comprenderlo. Intanto, Lorenzo lascia La Promessa su ordine di Alonso, ma prima avvisa Catalina che Pelayo ha dato dei soldi a Cruz. Il giovane ammette di aver mentito di nuovo e questa è l’ultima bugia che Catalina è disposta a tollerare. Tutti al palazzo si preparano a salutare Maria, che ha deciso di lasciare la Promessa per diventare la cameriera personale di una duchessa. Salvador dice a Don Ricardo che Santos sta perseguitando Vera e quest’ultima affronta il giovane, stanca dei suoi ricatti. Virtudes finisce per ammettere alla madre che tutto ciò che Norberta le ha raccontato di lei è vero. Petra viene rimproverata duramente dalla Marchesa, ma la cameriera finalmente le tiene testa. Cruz è ancora preoccupata di scoprire di chi è innamorato Manuel, ma quello che finisce per scoprire è che suo figlio è partito per la guerra con Curro!

Alcuni mesi dopo la partenza di Manuel e Curro per la guerra, il clima a la Promessa è molto teso sia tra i signori che tra la servitù. È il giorno del compleanno di Manuel e Cruz vuole festeggiarlo anche se lui non c’è e pretende che tutti siano presenti, compresa Catalina. Maria Antonia, un’amica di Cruz che ora vive a palazzo, media tra Cruz e Alonso che sono sempre più distanti. Alonso prima e Margarita poi cercheranno di convincere Catalina, che ora vive isolata nell’hangar, a partecipare alla cena, ma lei non intende cedere finché Cruz non le chiederà perdono per quello che le ha fatto. Petra è diventata governante e tratta malissimo il resto della servitù, soprattutto Pia, ridotta ora a semplice domestica. Simona e Virtudes hanno un ennesimo scontro e la figlia le ripete che non deve intromettersi nella sua vita. Cruz dice a Martina che non vuole più sentir parlare di Curro, perché lo ritiene responsabile della partenza di Manuel per la guerra. Seguici su Instagram.