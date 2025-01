La Promessa anticipazioni: Lope e Vera si baciano ma…

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, i telespettatori avranno modo di assistere ad un graduale riavvicinamento tra Lope Ruiz (Enrique Fortun) e Vera Gonzalez (Angela Echaniz). Tuttavia, il lieto fine per la coppia sarà tutt’altro che vicino…

La Promessa, news: la rottura tra Lope e Vera

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, la storyline avverrà in seguito al salto temporale di qualche mese che avverrà negli episodi in onda su Rete 4 questo fine settimana. A sorpresa, il pubblico ritroverà infatti Vera fidanzata con Santos Pellicer (Manu Imizcoz) in seguito ad una misteriosa rottura con Lope.

Tuttavia, il nuovo fidanzamento con il figlio del maggiordomo Ricardo (Carlos de Austria) non avrà dei fini romantici. Santos avrà costretto Vera a mettersi con lui minacciando di rivelare in caso contrario a tutti quanti che, in realtà, è la figlia minore dei duchi de Carril y de la Vera: un ricatto al quale Vera si sarà piegata, mandando di fatto a monte il rapporto con Lope e fingendo con tutti quanti di essersi innamorata di Santos. Tale finzione inizierà però ad emergere prepotentemente, finché la Gonzalez non sarà costretta ad ammettere con Lope quello che le starà realmente accadendo…

La Promessa, trame: Lope comincia ad avere dei sospetti sulla rottura tra

Ad un certo punto, Lope assisterà ad uno dei tanti tentativi di abuso che Santos porterà avanti nei riguardi di Vera. Certo di ciò che avrà visto, Ruiz metterà Romulo Baeza (Joaquin Climent) al corrente di tutto quanto. Il vecchio maggiordomo preferirà però muoversi cautamente, in primis perché l’accusa che Lope starà muovendo contro Santos è piuttosto grave. Per questo, Romulo si confronterà con la questione con Ricardo, il quale gli prometterà di fare chiarezza al più presto.

Nel frattempo, visto che non vorrà proprio saperne di aspettare, Lope metterà Vera con le spalle al muro e le chiederà che cosa sta effettivamente accadendo con Santos. Pur non svelandogli il suo segreto, la Gonzalez si aprirà in parte con Ruiz e gli dirà a chiare lettere che il Pellicer junior la sta costringendo a stare con lui perché a conoscenza di qualcosa di molto scottante sul suo conto. Tale confessione farà stare ancora più in pensiero Lope…

La Promessa, spoiler: Vera e Lope si baciano ma…

Anche se Vera sottolineerà che può benissimo farsi carico da sola di tutta la situazione venutasi a creare, in primis perché ormai ha capito come gestire Santos, Lope non potrà fare a meno di avere un atteggiamento protettivo nei confronti della sua ex. E così, al culmine di un ennesimo dialogo dove la ragazza sosterrà che non ha mai smesso di amarlo, Lope si farà coraggio e bacerà nuovamente Vera.

L’avvicinamento, purtroppo per la coppietta, verrà visto da Petra Arcos (Marga Martinez), molto vicina a Santos. Il bacio per Lope e Vera potrebbe essere dunque l’inizio di un nuovo guaio, qualora Petra ne facesse menzione con Pellicer… Seguici su Instagram.