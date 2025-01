La Promessa anticipazioni: Paco, appena entrato, che fine farà?

Anche se la sua esperienza nella soap si ridurrà ad una manciata di puntate, la figura del giovane Paco (Ivan Montes) diventerà importantissima nelle prossime vicende de La Promessa e darà il via ad una storyline che avrà come protagonista principale Curro de la Mata (Xavi Lock). Capiamo insieme il perché…

La Promessa, news: chi è Paco

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri post precedenti, Paco sarà uno dei giovani volontari spagnoli partito per la Grande Guerra in Europa. Proprio per questo avrà fatto al fronte la conoscenza di Curro e di Manuel de Lujan (Arturo Sancho). Tuttavia, Paco non sarà da solo: al suo fianco ci sarà il fratello maggiore José Juan (Jorge Pobes).

Tra un combattimento e l’altro, Paco avrà modo di raccontare a Curro un aspetto “intimo” della sua vita. In più di un’occasione gli parlerà infatti della fidanzata Matilde (Victoria Lago) e del desiderio che ha di sposarla una volta che sarà tornato, sano e salvo, dalla guerra. Sinceramente innamorato della ragazza, Paco farà presente a Curro di essersi pentito di non aver mai dimostrato fino in fondo a Matilde ciò che prova per lei. Per tale proposito, si porrà come obiettivo quello di convolare a nozze il prima possibile.

La Promessa, trame: José Juan coinvolge Paco, Manuel e Curro in un piano rischioso

Dì lì a poco, la situazione si complicherà. José Juan dirà infatti a Paco, Manuel e Curro che sta per entrare in possesso di una mappa per trovare il tungsteno. Per impedire ai “nemici” tedeschi di prendere l’esplosivo, José Juan chiederà dunque ai tre di seguirlo in una “missione speciale” per recuperarlo e darlo così agli inglesi.

Tutti quanti si fideranno di José Juan e si allontaneranno dagli altri militari. Ciò perché il fratello di Paco sosterrà che il loro obiettivo è segreto. Tuttavia, agendo in questa maniera, i quattro si esporranno ad un grosso pericolo. E ad avere la peggio sarà proprio Paco, che verrà colpito da un proiettile tedesco nel basso ventre.

La Promessa, spoiler: la morte di Paco

Dato il forte rischio, Manuel e Curro, in accordo con José Juan, decideranno di restare lì finché la tensione non si sarà calmata. Il risultato non sarà però dei migliori: la ferita di Paco comincerà ad infettarsi e Josè Juan si rifiuterà a credere all’idea che il parente stia per morire.

Per questo, piuttosto che stare al suo fianco, proprio come il fratello gli chiederà di fare, José Juan penserà per prima cosa a costruire una barella per riportare Paco nel campo dei militari. E successivamente si metterà in cerca dei soldati tedeschi per uccidere a sua volta chi ha ferito al parente. In questo secondo caso non andrà lì da solo ma con Manuel, il quale lo seguirà per evitare che faccia sciocchezze.

A vegliare su Paco fino al suo ultimo respiro ci sarà quindi Curro. De La Mata ascolterà le ultime volontà di Paco, che gli chiederà appunto di far recapitare a Matilde un messaggio qualora dovesse tornare vivo e vegeto dalla guerra. Una richiesta apparentemente innocente, ma che influenzerà i prossimi mesi della telenovela…