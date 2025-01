La Promessa anticipazioni: Pia non è morta, ma cosa è successo?

Il presunto suicidio di Pia Adarre (Maria Castro) sarà uno dei punti chiave delle prossime puntate italiane de La Promessa. Col proseguire della narrazione, i telespettatori avranno tuttavia modo di scoprire che la domestica non è morta. Ciò sarà il frutto di un piano studiato con la complicità di Jana Exposito (Ana Garces) e Romulo Baeza (Joaquin Climent). Scopriamo insieme perché…

La Promessa, news: il finto suicidio di Pia

La storyline partirà a seguito della scarcerazione di Gregorio Castillo (Bruno Lastro), il marito di Pia e legalmente padre del piccolo Diego. Memore del fatto che l’uomo l’ha avvelenata con la cicuta quando era ancora incinta nella speranza di procurarle un aborto, la Adarre vorrà fare il possibile per non incontrare l’uomo.

Un vero e proprio problema per Pia, nel frattempo demansionata al ruolo di semplice domestica, con quello di governante occupato invece dell’arcigna Petra Arcos (Marga Martinez). Non a caso, visto che Gregorio riuscirà ad introdursi a La Promessa nonostante due “guardie del corpo” assoldate da Romulo, la Adarre sembrerà perdere ogni tipo di speranza. E verrà ritrovata nella sua stanza, apparentemente priva di vita, da Vera (Angela Echaniz) e dalla stessa Jana. A fianco al suo corpo una bottiglietta di cicuta. Veleno che la Adarre avrà presumibilmente ingerito…

La Promessa, trame: massima riservatezza per la morte di Pia

Da un lato la morte di Pia getterà nello sconforto tutti i dipendenti della residenza, dall’altro il marchese Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) vorrà evitare qualsiasi tipo di scandalo data la recente morte di Jimena de los Infantes (Paula Losada). Per questo darà ordine di far seppellire Pia nel suo paese d’origine e dirà a tutti i dipendenti di tenere nascosta la notizia del suo decesso. Per questo raccomanderà loro di dire ad eventuali curiosi che la Adarre ha scelto di trasferirsi con il proprio bambino, abbandonando La Promessa.

Una strana riservatezza, montata per evitare uno scandalo, che farà affiorare per l’ennesima volta la cattiveria di Petra. Quest’ultima annuncerà infatti a Romulo di voler avvisare Gregorio della morte della moglie, in modo tale che possa prendersi cura di Diego. Un’intenzione, questa, che spingerà Jana a porsi a muso duro contro Petra, visto che Pia avrà affidato a lei il bambino.

La Promessa, spoiler: Pia non è morta!

In ogni caso, ad un certo punto, Petra non potrà fare a meno di notare che Jana approfitta di ogni momento libero per lasciare la tenuta, anche in orario notturno. E si tratta di uscite che la Exposito farà proprio per recarsi da Pia, segretamente nascosta in una grotta. La Adarre non si sarà infatti suicidata, ma avrà semplicemente inscenato la sua dipartita con la complicità di Jana e di Romulo.

In pratica, Pia avrà simulato tutto quanto per spingere Gregorio, già convinto da lei della morte di Diego, a lasciare il marchesato di Lujan. Un falso suicidio che avrà portato avanti ingerendo davvero una dose di cicuta, capace di farla sembrare davvero morta (come Jana le avrà suggerito di fare).

Proprio per questo, la Adarre non starà benissimo, dato che non sarà ancora riuscita a smaltire il veleno. E, con le lacrime agli occhi, farà presente a Jana che non sa ancora per quanto tempo potrà resistere nascosta in una grotta. Parole che spingeranno Jana a parlare con Romulo per capire se esista un modo per far giungere a Gregorio la notizia della morte di Pia. Nonostante la raccomandazione al silenzio di Alonso…