La Promessa anticipazioni: Pia è davvero morta?

Un colpo di scena funereo animerà le prossime puntate italiane de La Promessa. Turbata dal ritorno improvviso a Lujan del marito Gregorio Castillo (Bruno Lastra), Pia Adarre (Maria Castro) entrerà in uno stato d’agitazione profonda. Per questo, ad un certo punto della narrazione, sembrerà disposta a tutto, persino a togliersi la vita…

La Promessa, news: il ritorno di Gregorio

Gregorio si presenterà all’improvviso a La Promessa e vorrà accampare dei diritti su Pia e sul piccolo Diego. Quest’ultimo risulterà, infatti, essere legalmente suo figlio anche se non l’avrà mai conosciuto. Ovviamente, la presenza dell’ex maggiordomo metterà in uno stato di massima allerta Pia. La domestica non potrà fare a meno di ricordare che il marito l’ha avvelenata per mesi – quando era ancora incinta – al fine di farle perdere il bambino.

Per tale ragione, una volta appreso che Gregorio è uscito dal carcere senza nessuna pendenza grazie ad un facoltoso avvocato, Pia si sentirà sempre più in trappola. E la situazione peggiorerà inesorabilmente quando troverà nella sua stanza una bottiglia di cicuta, segno del fatto che Castillo è riuscito ad entrare nella tenuta senza nessun problema.

La Promessa, trame: Ricardo bacia Pia

Occhio dunque a ciò che succederà in seguito. Nel momento in cui Gregorio riuscirà a parlare faccia a faccia con Pia, che gli mentirà dicendo che Diego è morto poco dopo la nascita, Romulo Baeza (Joaquin Climent) assolderà due uomini affinché possano vegliare giorno e notte all’ingresso della sua stanza. Tranne Petra Arcos (Marga Martinez), tutto il personale de La Promessa si stringerà attorno a Pia, che potrà beneficiare delle attenzioni di un inaspettato corteggiatore.

Ricardo Pellicer (Carlos de Austria), il nuovo maggiordomo, non perderà infatti occasione per mostrargli la sua vicinanza e, in una determinata occasione, si farà avanti dandole un timido bacio sulle labbra. Avvicinamento del quale Pia non potrà beneficiare fino in fondo, visto che temerà rappresaglie da parte di Gregorio da un momento all’altro.

La Promessa, spoiler: Pia si è tolta la vita?

E così, sempre più preoccupata per il suo futuro, Pia chiederà a Jana Exposito (Ana Garces) e agli altri domestici della residenza di badare al suo Diego qualora dovesse accaderle qualcosa. Parole che troveranno concretezza quando la Adarre verrà ritrovata nella sua stanza, apparentemente senza vita, dalla stessa Jana e da Vera Gonzalez (Angela Echaniz). Tutto lascerà pensare, infatti, che Pia si sia tolta la vita con la boccetta di cicuta lasciata nella sua camera da Gregorio. E a prova di questo fatto ci sarà anche una lettera d’addio scritta dalla donna.

Una morte che lascerà sgomenti tutti i dipendenti de La Promessa, ma che da subito si tingerà di mistero. In accordo con Romulo, il marchese Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) deciderà infatti di far seppellire Pia nel suo paese natale senza dare troppo nell’occhio. E come se non bastasse, Alonso dirà a tutti i dipendenti che, fuori dalla tenuta, dovranno parlare di Pia come se fosse ancora viva. Per questo dirà loro che, per tutti quanti, la Adarre dovrà essere partita nel suo paese d’origine.

Menzogne che per il marchese serviranno ad evitare un nuovo scandalo, ma che appariranno sospette. Per quale ragione? Seguici su Instagram.