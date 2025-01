La Promessa anticipazioni: Romulo “salva” Lope

Nei nostri post dedicati alle anticipazioni delle prossime puntate italiane de La Promessa, vi abbiamo ampiamente parlato della difficile situazione nella quale si troverà il cuoco Lope Ruiz (Enrique Fortun). Dopo aver perso la bussola per via della sua rottura con Vera Gonzalez (Angela Echaniz), il ragazzo cadrà infatti in dei loschi giri e rischierà la sua stessa vita. A salvarlo ci penserà però il maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent)…

La Promessa, news: Lope brutalmente pestato

La storyline prenderà il via nel momento in cui Lope tornerà a La Promessa piuttosto malconcio. Visto che il cuoco farà fatica a riprendere conoscenza, Jana Exposito (Ana Garces) comincerà quindi a temere che Lope possa avere una ferita interna. Ipotesi che spaventerà tantissimo Vera e Salvador Romea (Mario Garcia), i quali cercheranno di nascondere quello che sta succedendo sia a Romulo, sia a Ricardo (Carlos de Austria).

Fatto sta che, ad un certo punto, Romulo scoprirà tutto quanto su Lope, che nel frattempo comincerà fortunatamente a riprendersi. Messo con le spalle al muro da Baeza, Ruiz confesserà quindi di aver discusso in un locale poco raccomandabile con dei brutti ceff e che è solito recarsi lì per non pensare troppo alla fine della relazione con Vera.

La Promessa, trame: Vera dà una dritta a Romulo

Tale versione non convincerà però particolarmente Romulo, certo che Lope gli stia ancora nascondendo qualcosa. A portarlo sulla giusta strada ci penserà Vera: quest’ultima gli dirà che dal suo punto di vista Lope è finito nei debiti a causa del gioco d’azzardo, una pista che il maggiordomo prenderà seriamente in considerazione e sulla quale vorrà investigare.

Non a caso, pur di scoprire la verità, Romulo si renderà protagonista persino di un atto violento. Appena scoprirà che Lope sta cercando di uscire ancora da La Promessa per andare a giocare, Baeza non esiterà a spaccare una bottiglia di vetro sulla testa di Ruiz, che perderà immediatamente i sensi.

La Promessa, spoiler: Romulo salva Lope

Di tale gesto, Romulo si prenderà la responsabilità il mattino successivo. Anche se poi, nel bel mezzo di un confronto chiarificatore, l’uomo renderà Lope partecipe del fatto che ha completamente saldato il suo debito. E che dunque nessuno verrà più a cercarlo a La Promessa per intimidirlo.

Di fatto, Romulo avrà salvato Lope da altre possibili rappresaglie. Tant’è che Ruiz si sentirà in debito nei suoi riguardi e gli prometterà di restituirgli tutto il denaro il prima possibile. Ancora una volta, Baeza darà però sfoggio del suo lato più paterno e farà presente al sottoposto che non gli deve niente. Perché l’importante è che non si metta più nei guai.

La positiva risoluzione a della faccenda sarà utile per riavvicinare Lope a Vera. Un avvicinamento che però non sfuggirà a Santos Pellicer (Manu Imizcoz), deciso a mantenere in piedi la sua “falsa” relazione con Vera attraverso il ricatto… Seguici su Instagram.