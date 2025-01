La Promessa anticipazioni: Santos e Vera, qualcuno comincia a sospettare…

Il rapporto malsano tra Santos Pellicer (Manu Imzicoz) e Vera Gonzalez (Angela Echaniz) continuerà ad essere al centro della scena delle prossime puntate italiane de La Promessa. Ciò darà modo ai telespettatori di scoprire qualcosa di compromettente sul conto del giovane figlio del maggiordomo Ricardo (Carlos de Austria)…

La Promessa, news: Santos obbliga Vera a stare con lui

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, Santos obbligherà Vera a rompere il fidanzamento con Lope Ruiz (Enrique Fortun) per mettersi insieme a lui. Un piano machiavellico che riuscirà a portare a termine quando farà presente alla ragazza che, in caso contrario, dirà a tutti quanti che è la figlia minore dei duchi de Carril y de la Vera.

Per mantenere in piedi la sua bugia, Vera comincerà quindi a fingere per diversi mesi di essere felice al fianco di Santos. Tuttavia, dato che sarà stato mollato di punto in bianco senza una spiegazione plausibile, Lope farà fatica a superare la situazione venutasi a creare. E tutto finirà per complicarsi ulteriormente quando il cuoco si troverà ad assistere una scena piuttosto tesa tra Vera e Santos…

La Promessa, spoiler: Santos tenta ancora di violentare Vera ma…

Dopo aver risolto i problemi economici dovuti al gioco d’azzardo grazie all’intercessione di Romulo Baeza (Joaquin Climent), Lope potrà concentrarsi nuovamente sulla sua vita lavorativa a La Promessa. Felice per il fatto che non deve più soldi a nessuno, Ruiz comincerà a guardarsi attorno e, durante una giornata lavorativa, si troverà per caso ad assistere ad un nuovo tentativo di violenza di Santos ai danni di Vera.

Ovviamente, Lope prenderà subito le difese della sua ex fidanzata, che terrorizzata negherà che Santos le stava facendo del male, soprattutto quando si unirà alla discussione Ricardo. In ogni caso, Lope non crederà affatto di essersi sbagliato sulla faccenda e, dopo essersi confrontato con Salvador Romea (Mario Garcia), si rivolgerà a Romulo per renderlo partecipe dei suoi sospetti sul Pellicer junior.

Perplessità, quelle sul conto di Santos, che cominceranno ad impensierire pure il padre Ricardo, visto che qualche giorno prima si era trovato ad interrompere una situazione tra il figlio e la Gonzalez simile a quella vista da Lope.

La Promessa, trame: il segreto di Santos

In cerca di una spiegazione plausibile, Ricardo affronterà quindi Santos per l’ennesima volta e gli chiederà se stia in qualche modo abusando di Vera, come già aveva fatto in passato con un’altra cameriera di una casa precedente nella quale lavorava. Pur con tale premessa, Santos rispedirà al mittente le accuse e dirà a Ricardo che non è in grado di comprendere l’amore, visto che è da tantissimo tempo che non ha una donna al suo fianco.

Fatto sta che dalla preoccupazione di Ricardo si dedurrà che Santos si è già macchiato di abusi verso una ragazza prima di Vera. E la faccenda diventerà così sempre più spinosa, in primis perché Romulo prometterà a Lope sia che farà di tutto per accertarsi della buona condotta del nuovo valletto, sia che difenderà la Gonzalez qualora fosse necessario…