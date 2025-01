La Promessa: il matrimonio di Jana e Manuel | Anticipazioni puntate spagnole

Ci sono volute 500 puntate, ma alla fine Jana Exposito (Ana Garces) e Manuel de Lujan (Arturo Sancho) ce l’hanno fatta. Nell’episodio trasmesso la sera del 7 gennaio in Spagna, i due protagonisti assoluti de La Promessa sono infatti diventati marito e moglie. Un evento, decisamente romantico, all’interno del quale non sono mancati dei piccoli imprevisti…

La Promessa, news: Manuel e Jana disposti a tutto per il loro amore

Il vero e proprio punto di svolta si è avuto quando, stanco di dover mentire a tutti quanti, Manuel si è fatto coraggio e ha confessato ai familiari di essere ormai innamorato da tanto tempo di Jana. Una dichiarazione che è stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i marchesi Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz Ezquerdo (Eva Martin), che hanno fatto di tutto per scoraggiare l’unione tra i due.

Data la convinzione di Manuel di sposare Jana, Cruz ha cercato ad un certo punto di tendere un tranello a Jana. Le ha consentito, infatti, di vivere nella zona nobile de La Promessa, in modo tale che potesse tirarsi indietro da sola e capire che il giovane Lujan non fosse l’uomo giusto per lei, una semplice domestica.

Anche in questo caso, l’escamotage si è rivelato però del tutto controproducente e l’amore tra Manuel e Jana è andato avanti. È stato così persino quando, rischiando di deludere l’amata, il marchesino ha accettato che Cruz pensasse ad un trascorso di vita inventato – sue origini comprese – per evitare che tutti quanti scoprissero che Jana fosse un’ormai ex componente della servitù.

La Promessa, trame: il sabotaggio di Petra

Viste le varie problematiche nel loro cammino, per evitare che il loro rapporto arrivasse ad una vera e propria battuta d’arresto a causa delle varie intromissioni, Jana e Manuel hanno dunque deciso di accelerare i tempi. Stanchi di tutto quanto, hanno infatti comunicato a Cruz e Alonso che intendevano sposarsi entro due giorni. Da un lato il marchese ha dovuto alzare bandiera bianca, mentre la Ezquerdo non ha certo messo da parte la sua malvagità.

Ad esempio, Cruz ha regalato a Jana un abito color panna, impedendole di indossare quello che aveva comprato per lei Manuel, e ha sottolineato che non poteva certo metterne uno bianco (dato che sicuramente tutto era tranne che una sposa pura e senza macchia). Inoltre si è opposta fortemente all’idea che gli inservienti partecipassero alle nozze e ha consentito soltanto a Pia (Maria Castro), Romulo (Joacquin Climent), Teresa (Andrea del Rio) e Maria (Sara Molina) di partecipare alla messa.

Inoltre, credendo di fare un favore a Cruz, Petra Arcos (Marga Martinez), ha rinchiuso in una stanza, insieme a Maria, padre Samuel (Daniel Schroeder) a pochi minuti dal matrimonio. Una trovata che si è rivelata un vero e proprio insuccesso, dato che il sacerdote è riuscito a forzare la serratura e ad arrivare in tempo in chiesa.

La Promessa, spoiler spagnoli: Jana e Manuel finalmente marito e moglie!

Nonostante tutti i sabotaggi, Manuel e Jana sono quindi riusciti ad arrivare all’altare, accompagnati rispettivamente da Cruz e Lorenzo (Guillermo Serrano) e sono diventati marito e moglie. A sorridere insieme a loro, oltre ai domestici presenti, Curro (Xavi Lock) e Catalina (Carmen Asecas). Grande assente, invece, Martina (Amparo Pinero), che non è riuscita ad arrivare in tempo poiché fuori per un certo periodo dal marchesato di Lujan.

Tuttavia, dopo la scambio dei voti nuziali, Cruz non ha perso tempo e, col sorriso sulle labbra per fingere contentezza, ha sottolineato a Jana che continuerà a disprezzarla per il modo con il quale è entrata nella sua famiglia. E, per giunta, ha ribadito che la considererà sempre una serva. Discorso che Cruz ha fatto approfittando di un momento di distrazione di Manuel.

In ogni caso, Jana è riuscita a farsi forza e ha continuato a festeggiare, concedendosi una romantica prima notte di nozze con Manuel. La stessa che si è conclusa con un incubo: Jana ha infatti sognato il momento esatto nel quale la madre Dolores (Anai Gonzalez) è stata uccisa tanti anni prima.

Il tutto mentre alcuni domestici, a partire da Lope (Enrique Fortun), hanno trovato un ingresso segreto de La Promessa che conduce ad un luogo angusto. Le due cose saranno collegate tra loro?…

La Promessa: quando andrà in onda in Italia il matrimonio tra Jana e Manuel?

Dubbio a parte, quando andrà in onda su Rete 4 il matrimonio tra Jana e Manuel? Attualmente, in Italia, siamo circa all'episodio 350. Ragione per la quale mancano 150 puntate al lieto evento. Bisognerà dunque attendere diversi mesi per assistere alle nozze più importanti de La Promessa. E per allora la storia tra Jana e Manuel sarà certamente andata avanti anche in Spagna…