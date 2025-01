La Promessa anticipazioni: Vera confessa a Lope che Santos la sta ricattando!

Svolta in arrivo nella storyline de La Promessa con protagonista Vera Gonzalez (Angela Echaniz). Nel corso della prossime puntate italiane della telenovela, la giovane domestica confesserà infatti all’ex fidanzato Lope Ruiz (Enrique Fortun) di aver allacciato una relazione con Santos Pellicer (Manu Imizcoz). Tuttavia, la rivelazione non piacerà affatto al cuoco…

La Promessa, news: Santos e il ricatto a Vera

Come sapete, Vera avrà lasciato Lope per impedire a Santos di rivelare a tutti quanti che è la figlia minore dei duchi de Carril y de la Vera. A quel punto, per mantenere segreta la sua vera identità, la Gonzalez si sarà piegata all’ennesimo ricatto del figlio di Ricardo (Carlos de Austria), ossia fingere di essersi innamorata dello stesso Santos.

Una relazione malsana che continuerà per diversi mesi, dato il salto temporale che avverrà nella telenovela. Ma col passare del tempo, Santos non si accontenterà più della “finzione” e tenterà a più riprese di violentare Vera, la quale fortunatamente riuscirà sempre ad evitare il peggio. Una situazione controversa che, ad un certo punto, vedrà l’intervento di Lope.

La Promessa, trame: Lope comincia ad avere dei sospetti sul rapporto tra Vera e Santos

Eh sì: un giorno, Lope si troverà ad assistere ad un tentativo di abuso di Santos ai danni di Vera. Neanche a dirlo, il cuoco prenderà immediatamente le difese della Gonzalez, che minimizzerà su quanto accaduto quando arriverà lì anche il “suocero” Ricardo.

Da un lato, stranito da quanto accaduto, Lope metterà subito sull’avviso Romulo Baeza (Joaquin Climent), comunicandogli che dal suo punto di vista Santos sta molestando Vera. Dall’altro, Ricardo metterà con le spalle al muro il figlio, ricordandogli che già in passato, in un’altra casa, si era macchiato di gesti così vili con una sua ex.

Dando sfoggio del suo solito lato sfacciato, Pellicer junior negherà però tutto quanto e preciserà che lui e Vera non riescono semplicemente a controllare i loro impulsi, dato che sono entrambi molto giovani. Una bugia vera e propria, alla quale Ricardo tenterà di credere, anche se si confronterà con Romulo sulla faccenda.

La Promessa, spoiler: Vera confessa a Lope che Santos la sta minacciando!

Comunque sia, visti i forti sospetti, Lope affronterà Vera su quanto ha visto. Messa con le spalle al muro, alla Gonzalez non resterà altro da fare se non confessare a Ruiz che non ha mai provato alcun sentimento per Pellicer. Parole alle quali seguirà un’ammissione: sta con Santos perché è a conoscenza di un segreto sulla sua persona che non deve assolutamente venire fuori.

Quando Lope sosterrà che Santos la sta ricattando, Vera darà ragione al suo interlocutore, aggiungendo che può benissimo gestire da sola le mire del ragazzo. Il parere però non troverà concorde Ruiz, dato il tentativo di violenza al quale avrà assistito…

Almeno per il momento, Vera preferirà comunque non svelare a Lope qual è il suo segreto, anche se il cerchio comincerà a stringersi attorno a lei… soprattutto quando qualcuno della sua famiglia arriverà all’improvviso a La Promessa! Seguici su Instagram.