La Promessa anticipazioni: Virtudes sempre più dura con Simona!

Il rapporto teso tra la cuoca Simona Martinez (Carmen Flores Sandoval) e la ritrovata figlia Virtudes (Laura Lafuente) continuerà ad essere al centro della scena nelle prossime puntate italiane de La Promessa. E tra le due non mancheranno diversi scontri accesi, che sembreranno arrivare ad un punto insanabile di non ritorno…

La Promessa, news: Virtudes confida a Simona il suo segreto

La storyline prenderà ritmo quando Virtudes confesserà a Simona di averle mentito. Nel corso di un dialogo accorato, la ragazza farà infatti presente alla madre di aver perso realmente il marito in un incidente. Tuttavia, svelerà a Simona di averle raccontato una bugia riguardo al figlioletto Adolfo, ancora vivo e vegeto ed affidato ai nonni paterni.

Con le lacrime agli occhi, Virtudes confesserà di non essere riuscita a superare il dolore per la perdita del consorte: un lutto che l’avrà fatta cadere nel vortice dell’alcolismo e l’avrà portata ad ottenere successivamente lavoro in un bordello. Tali circostanze hanno portato i nonni ad esigere l’affidamento esclusivo di Adolfo.

Nonostante il racconto, che giustificherà le sue innumerevoli crisi d’ansia, Virtudes raccomanderà però a Simona di non immischiarsi nella sua vita e, soprattutto, a non cercare di mettersi in contatto con il bambino. Tuttavia, la cuoca rispetterà tale richiesta?

La Promessa, spoiler: Virtudes sempre più dura con Simona

Ovviamente, come facilmente prevedibile, Simona non se ne starà con le mani in mano. Diversi mesi dopo la partenza di Manuel (Arturo Sancho) e Curro (Xaci Lock) in guerra, il pubblico ritroverà ancora la Martinez intenta a convincere Virtudes a “perdonarsi” e soprattutto a lottare per riavere nuovamente con sé il piccolo Adolfo. Ovviamente, la ragazza non ne vorrà sapere e, con dei modi di fare piuttosto bruschi, inviterà Simona a farsi gli affari suoi, dato che è stata a sua volta una pessima madre e non può darle di certo dei buoni consigli.

Le parole in questione feriranno Simona, la quale si renderà inevitabilmente conto del fatto che, in fondo, Virtudes non è ancora riuscita a perdonarla. E, soprattutto, che non ha mai creduto al fatto che sia stata la zia alla quale era stata affidata ad impedire di vedere sia lei e sia il fratello maggiore Antonio. Una situazione, decisamente incandescente, destinata a peggiorare quando dalle tasche di Simona cadrà il disegno di un trenino fatto da un bambino. Lo stesso che vedrà recuperato da Virtudes…

La Promessa, trame: il rapporto tra Virtudes e Simona è ormai compromesso?

Eh sì: data la passione di Adolfo per i treni, Virtudes capirà che Simona se n’è infischiata delle sue raccomandazioni ed è riuscita a mettersi in contatto con il figlio. La scoperta farà andare su tutte le furie la ragazza, che ancora una volta manifesterà tutto il rancore che nutre per la mamma. Anche in questo caso, pur con la morte nel cuore, Simona non si allontanerà dalla figlia e la spronerà a lottare perché, presto o tardi, si pentirà di tutto il tempo che ha perso lontana da Adolfo, esattamente come è successo a lei.

Tale discorso però farà tornare Virtudes suoi suoi passi? Di certo, Candela (Teresa Quintero) e Lope (Enrique Fortun) cercheranno di proteggere Simona e cominceranno a non tollerare più le accuse della giovane… Seguici su Instagram.