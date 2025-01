La Promessa: arrivano i fratelli Paco e José Juan | Anticipazioni

Due importanti new entry caratterizzeranno le prossime puntate italiane de La Promessa. Grazie alla storyline della Grande Guerra in Europa, i telespettatori faranno la conoscenza dei fratelli Paco (Ivan Montes) e José Juan (Jorge Pobes), due compagni al fronte di Manuel de Lujan (Arturo Sancho) e Curro de la Mata (Xavi Lock). E al loro arrivo niente sarà più come prima nelle dinamiche della telenovela iberica…

La Promessa, news: Manuel non sa più come proteggere Curro

Ma facciamo un passo indietro. Forte della promessa fatta alla cugina Martina (Amparo Pinero), Manuel si impegnerà durante la guerra a fare in modo che Curro non venga ucciso. Un’impresa che si rivelerà difficilissima: De La Mata farà di tutto per scendere sul campo di battaglia e sembrerà mettere volutamente a rischio la sua stessa vita. In un’occasione, il marchesino crederà addirittura che Curro sia morto, visto che farà fatica a riprendere conoscenza in seguito ad un’esplosione.

Dal canto suo anche Curro sarà stanco del continuo atteggiamento protettivo di Manuel. Non a caso, nel bel mezzo di uno scontro, gli dirà che non è più un bambino ed è in grado di decidere cosa fare della propria vita, pure quando deve metterla volutamente a rischio. Tali parole sproneranno Manuel ad una profonda riflessione e infatti poi il giovane chiederà perdono a Curro, svelandogli che si è arruolato in nome della promessa fatta a Martina.

La Promessa, trame: Curro e il legame con Paco

Grazie a tale dialogo, Curro avrà dunque modo di parlare a Manuel per la prima volta dell’amore che sente per Martina, a differenza di quanto farà con Paco, un giovane dell’esercito – volontario come lui – con il quale avrà instaurato un ottimo rapporto. In più di un’occasione, Paco parlerà infatti a Curro della sua storia d’amore con Matilde (Victoria Lago). E gli svelerà che intende sposarla appena tornerà a casa dal fronte.

Grazie a tali confidenze, Paco domanderà quindi più volte a Curro se anche lui ha una fidanzata, ma riceverà sempre un no come risposta. Insomma, De La Mata farà di tutto per buttarsi alle spalle la relazione con Martina, ma Paco non sembrerà credere al fatto che nel suo cuore non ci sia nessuna…

La Promessa, spoiler: José Juan fa una proposta a Manuel, Curro e Paco

Scopriremo che Paco si è arruolato insieme al fratello José Juan, che a sua volta avrà sviluppato un legame d’amicizia con Curro e Manuel. Non a caso, durante un momento di pausa dai combattimenti, José Juan renderà i tre partecipi del fatto che sta per entrare in possesso di una mappa in grado di rivelare agli inglesi dove si trova il tungsteno.

Data la pericolosità dell’esplosivo, Josè Juan domanderà dunque a Manuel, Curro e Paco se siano disposti ad aiutarlo in tale missione quando sarà necessario. E così i tre risponderanno di sì, pur consapevoli di correre eventuali rischi.

Vi anticipiamo dunque sin da ora che queste saranno le prime avvisaglie di una storyline complicata che si trascinerà per parecchi mesi, la stessa che addirittura è ancora in corso anche in Spagna (avanti di circa sette mesi rispetto alla messa in onda italiana).

Ivan Montes e Jorge Pobes si uniscono al cast de La Promessa

La vicenda in questione porterà in scena gli attori Ivan Montes e Jorge Pobes, due interpreti noti al pubblico italiano. Il primo è stato infatti Matias Castaneda nelle vicende de Il Segreto, mentre il secondo nella stessa soap ha dato vita al personaggio di Anibal Buendia. Pobes è stato inoltre Liberto in Una Vita. Seguici su Instagram.