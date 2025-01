La Promessa: Petra sempre più cattiva, ecco con chi si alleerà! | Anticipazioni

La cattiveria di Petra Arcos (Marga Martinez) non ha limiti, ma potrebbe diventare ancora più pericolosa con un alleato senza scrupoli esattamente come lei. Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la governante deciderà infatti di stringere un’alleanza con Gregorio Castillo (Bruno Lastra), il marito di Pia Adarre (Maria Castro). E la situazione si farà abbastanza tesa…

La Promessa, trame: Pia inscena la sua morte

Con l’aiuto di Jana Exposito (Ana Garces), Pia inscenerà la sua morte ingerendo una dose massiccia di cicuta, per fortuna non letale. Un piano che la donna porterà avanti grazie alla complicità della domestica, di Romulo Baeza (Joaquin Climent) e del marchese Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) in persona, lo stesso che Pia utilizzerà per cercare di sfuggire alle grinfie di Castillo, ritornato alla carica dopo essere uscito di prigione.

Anche se la Adarre gli farà credere che il piccolo Diego è nato deforme ed è morto subito dopo il parto, Gregorio continuerà a vessare la moglie, che a quel punto – con la messinscena del suo suicidio – spererà di levarselo di torno nel più breve tempo possibile. Tuttavia, in attesa di un allontanamento dell’uomo, Pia sarà costretta a rinchiudersi in una grotta.

La Promessa, news: Petra sospetta che Pia non sia morta e lo dice a Gregorio

Da un lato a tutti i domestici verrà fatto credere che Pia è stata sepolta nel suo paese natale, dall’altro Jana lascerà spesse volte la villa per andare alla grotta e portare alcuni viveri alla Adarre. Petra noterà dunque che Jana lascia La Promessa ad orari notturni improbabili e monitorare le sue uscite.

Dopo aver fatto diverse domande a Romulo senza successo, la Arcos comincerà ad unire tutti i tasselli del puzzle ed arriverà alla conclusione che la morte di Pia sia stata inscenata. In questo modo, Petra riuscirà infatti a spiegarsi per quale ragione Alonso abbia proibito a tutti quanti di parlare del suo presunto suicidio. Sospetti dei quali parlerà a Gregorio, che a quel punto darà il via alle sue personali indagini…

La Promessa, spoiler: Gregorio si allea con Petra!

Le investigazioni condurranno ad un risultato che rischierà di mettere in pericolo Pia. Possiamo anticiparvi che Gregorio arriverà a profanare la presunta bara della Adarre e scoprirà che al suo interno non c’è nessun cadavere. Tale consapevolezza lo porterà a dare per certa la teoria di Petra, con la quale stringerà un’alleanza in seguito alla clamorosa scoperta.

La tensione spingerà Romulo a fare una mossa disperata nel tentativo di proteggere la Adarre dalle rappresaglie di Castillo: il maggiordomo chiederà infatti a Jana di lasciare La Promessa per qualche giorno e stare nella grotta insieme a Pia. E, come se non bastasse, vorrà che la Exposito si porti dietro anche Maria Fernandez (Sara Molina).

La prospettiva non convincerà appieno Jana, dato che la grotta nella quale Pia si sta nascondendo è la stessa dove Maria è stata sequestrata per giorni da Valentin. Comunque sia, dopo averci ragionato meglio, Jana asseconderà la richiesta di Romulo, anche perché Maria si starà iniziando a fare delle domande sulle sue strane uscite e sulla morte di Pia in generale.

E così, con un escamotage, Jana convincerà la Fernandez a seguirla. Ma il piano andrà davvero in porto senza che Petra e Gregorio se ne accorgano? Seguici su Instagram.