La Promessa: Petra vicina alla verità sulla “morte” di Pia | Anticipazioni

Nelle prossime settimane di programmazione de La Promessa, Petra Arcos (Marga Martinez) ne combinerà di tutti i colori. Oltre ad accusare l’ex amante Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda) di essersi avvelenato da solo per accusare Martina (Amparo Pinero) e farla rinchiudere in un sanatorio, la governante concentrerà le sue attenzioni su un altro mistero: la presunta morte di Pia Adarre (Maria Castro). E grazie alla sua intelligenza si avvicinerà parecchio alla verità…

La Promessa, news: Pia inscena la sua morte, ecco perché

Nelle future puntate italiane della telenovela, Pia si troverà costretta ad inscenare la sua morte in seguito all’improvvisa scarcerazione del marito Gregorio Castillo (Bruno Lastra). Inizialmente, la Adarre – declassata al ruolo di domestica – farà credere all’uomo che il piccolo Diego è morto durante il parto. Tuttavia, dato che l’ex maggiordomo non si rassegnerà, alla fine verrà dato il via ad una vera e propria messinscena.

Seguendo le indicazioni di Jana Exposito (Ana Garces), Pia berrà infatti una quantità non mortale di cianuro e verrà ritrovata nella sua camera priva di sensi da Vera Gonzalez (Angela Echaniz). Dopo ciò, Jana manterrà in piedi la pantomima e farà credere a tutti quanti che Pia sia morta. Una bugia della quale verranno messi al corrente soltanto Romulo Baeza (Joaquin Climent) e il marchese Alonso de Lujan (Manuel Regueiro).

La Promessa, spoiler: Petra vicina alla verità sulla “morte” di Pia

Non a caso, il marchese farà sapere ai dipendenti che dovranno mantenere il riserbo sul suicidio di Pia e dirà loro di mentire qualora qualcuno dovesse chiedere informazioni sulla Adarre, che per tutti i “curiosi” dovrà semplicemente essere ritornata nel suo paese natale con il piccolo Diego a seguito. Menzogne su menzogne con le quali Pia e i suoi “complici” spereranno che Gregorio possa decidere di lasciare per sempre il marchesato di Lujan e, di conseguenza, non rappresentare più una minaccia per la sua incolumità.

Tuttavia, il castello di bugie darà i primi segni di cedimento quando Petra comincerà a notare che Jana è solita lasciare la tenuta in orari notturni: si tratta di uscite che la domestica farà per portare da mangiare a Pia, nascosta all’interno di una grotta.

Ad appoggiare la Exposito ci sarà Romulo, che parlerà a Petra di alcune commissioni che ha affidato alla ragazza. Una difesa che non convincerà più di tanto la Arcos, soprattutto quando Jana comincerà a diffondere – col permesso di Alonso – la notizia che Pia sarebbe morta nel suo paese natale.

La Promessa, trame: Petra contatta Gregorio!

Tale “fuga di notizie” verrà messa in moto da Jana e Romulo per spingere Gregorio ad uscire allo scoperto. Purtroppo, tutto sembrerà però ritorcersi contro di loro. Petra comincerà infatti a riunire tutti i tasselli del puzzle e arriverà alla conclusione che la Adarre non è morta!

Arrivati a questo punto, la malvagità di Petra non tarderà a farsi sentire: senza pensare alle conseguenze, la Arcos darà infatti appuntamento a Gregorio a La Promessa e lo metterà al corrente dei suoi sospetti. Un'azione perfida che darà il via a dei grandi momenti di tensione…