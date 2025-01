La Promessa: Simona e Virtudes, pace fatta ma… | Anticipazioni

Pace in arrivo tra Simona Martinez (Carmen Flores Sandoval) e la figlia Virtudes (Laura Lafuente) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Tuttavia, la storyline legata alla giovane domestica non sarà ancora del tutto conclusa. Vediamo insieme per quale ragione…

La Promessa, news: Virtudes sempre più dura con Simona

Per prima cosa, è bene chiarire che ci riferiamo agli episodi della telenovela successivi al salto temporale di qualche mese, lo stesso che si verificherà in seguito alla partenza di Manuel de Lujan (Arturo Sancho) e Curro de la Mata (Xavi Lock) per la Grande Guerra in Europa.

Dopo averle confessato di aver perso la custodia del figlio Adolfo a causa dei problemi di alcolismo nei quali è caduta dopo la morte del marito, Virtudes avrà instaurato un rapporto decisamente controverso con Simona. E così, ogni volta che la cuoca cercherà di parlare del bambino, Virtudes si porrà a muso duro contro di lei ricordandole che non può giudicarla perché non è stata una brava madre.

Parole che feriranno profondamente Simona, in primis poiché comprenderà che la figlia continua a credere che l’abbia abbandonata diversi anni prima. La difficile situazione più volte richiederà l’intervento di Candela (Teresa Quintero).

La Promessa, spoiler: pace fatta tra Simona e Virtudes

Eh sì: di fronte alle varie offese e agli insulti che rivolgerà a Simona, Candela non potrà fare a meno di difendere l’amica, invitando Virtudes a fare una riflessione circa i suoi atteggiamenti. Ad ogni modo, Candela non sarà l’unica a pensarla in quel modo. Tutte le domestiche, a partire da Vera (Angela Echaniz), la sua compagna di distanza, cercheranno di far ragionare Virtudes. E le porteranno alla mente tutto ciò che Simona ha fatto per lei fin dal primo giorno nel quale è arrivata a La Promessa.

Così, dopo settimane di scontri, Virtudes riuscirà a fare chiarezza dentro di sé e chiederà perdono a Simona per come si è comportata. Una pace che darà modo alla ragazza di spiegarsi ulteriormente con la madre: le confesserà infatti che si è comportata così perché, in fondo, è lei che non riesce a perdonarsi, sia perché è caduta nel vortice dell’alcolismo e sia perché è stata costretta per un certo periodo a lavorare in un postribolo.

Grazie alla vicinanza ritrovata, Simona potrà dunque spronare Virtudes a credere di più in se stessa. E la convincerà ad accettare un lavoro, lontano dalla tenuta, come “perpetua” di un sacerdote, don Fermin, affinché possa lottare per riavere con sé Adolfito, da diverso tempo affidato ai nonni paterni.

Ma sarà davvero così semplice per Virtudes tornerà a fare la madre, come se niente fosse accaduto? Per prima cosa, la donna dovrà convincere gli ex suoceri del fatto che ormai è completamente in grado di badare alle esigenze del bimbo. Un'impresa che sembrerà di difficile realizzazione, soprattutto quando Virtudes tornerà in lacrime da un primo incontro con i nonni di Adolfito…