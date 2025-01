La Promessa anticipazioni: Martina, ecco dove verrà “spedita” (e da chi)

Un terribile piano del conte Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda) avrà delle terribili conseguenze per Martina de Lujan (Amparo Pinero). Possiamo infatti anticiparvi che, nelle prossime puntate italiane de La Promessa, la ragazza verrà spedita in sanatorio per volere del “fidanzato” di Margarita (Cristina Fernandez). Scopriamo insieme come si arriverà a questo fondamentale passaggio nelle storyline della telenovela…

La Promessa, news: lo strano malore di Ayala

Tutto comincerà a delinearsi quando Ayala avrà un malore nel bel mezzo dell’ennesima discussione con Martina. Immediatamente soccorso dal dottore, Ignacio si sottoporrà alle analisi del sangue, attraverso le quali il medico evincerà che qualcuno ha cercato di avvelenarlo con la cicuta.

Neanche a dirlo, i sospetti del conte si concentreranno immediatamente su Martina. E la situazione della giovane peggiorerà inesorabilmente quando la madre Margarita troverà tra le sue cose una bottiglietta di cicuta. A quel punto, una volta che verrà messo al corrente da Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) del ritrovamento, Ayala riverserà tutta la sua ira su Martina e l’accuserà di aver cercato di ucciderlo. Ovviamente, la Lujan spedirà tutte le accuse al mittente, ma Ignacio sarà irremovibile e ventilerà l’ipotesi di rivolgersi alla guardia civile…

La Promessa, trame: Ayala detta le sue condizioni

E così, mentre Catalina (Carmen Asecas) deciderà di porre fine temporaneamente al suo isolamento nell’hangar per tornare a La Promessa ed aiutare Martina a liberarsi dalle accuse, ai telespettatori sarà sempre più chiaro che Ayala starà tramando qualcosa contro la “figliastra”. Un pensiero che non farà dormire nemmeno Margarita, che in cuor suo crederà al fatto che la figlia non ha mai tentato di avvelenare Ignacio.

Per questo, nel corso di un dialogo abbastanza complicato, Margarita chiederà a Ignacio di essere clemente con sua figlia se davvero la ama. E sottolineerà che non riuscirebbe mai a perdonarlo, qualora dovesse farla arrestare. E così, dando il via ad un vero e proprio colpo di scena, Ayala stupirà tutti quanti con un ultimatum: per non avvisare la guardia civile e dare inizio alle indagini, Martina dovrà entrare in un sanatorio per farsi curare!

La Promessa, spoiler: Martina finisce in sanatorio!

Una volontà, quella di Ayala, che troverà la forte resistenza di Cruz (Eva Martin), anche se, purtroppo per lei, Martina dovrà fare i conti con la sorprendente decisione della madre. Per evitare di sporcare il suo nome con un’accusa di tentato omicidio, Margarita deciderà infatti di assecondare la richiesta di Ignacio. E così sveglierà la figlia in piena notte e la porterà nel sanatorio in gran segreto, senza darle nemmeno la possibilità di salutare i parenti.

Un ricovero coatto che attirerà le ire di Cruz, così come quelle di Catalina, che nel mentre otterrà un indizio da Petra Arcos (Marga Martinez). In cerca di vendetta per il suo ex, la governante dirà infatti a Catalina che, dal suo punto di vista, Ignacio potrebbe essere interessato al 25% de La Promessa di proprietà di Margarita; per questo motivo avrebbe potuto voler mettere in fuori gioco Martina, in modo da continuare indisturbato il suo corteggiamento e sposare alla fine la vedova Lujan.

Scoperta interessante, che però non eviterà a Martina di passare dei giorni terribili nel sanatorio… Seguici su Instagram.