Le leggi del cuore, anticipazioni dal 13 al 18 gennaio 2025 (ore 19 su Rai 2)

Dopo il grande successo ottenuto su RaiPlay, dove per otto settimane consecutive ha dominato la “Top Ten” fino a raggiungere il primo posto tra i programmi più visti, la serie sudamericana Le Leggi Del Cuore approda su Rai 2. A partire da lunedì 13 gennaio, verranno trasmessi due episodi al giorno, alle ore 19.00.

Prodotta da RCN Colombia e distribuita in Italia da Tunnel Produzioni, la serie è stata lanciata nel nostro Paese il 14 novembre scorso con un evento streaming su TikTok. Questa innovativa anteprima ha visto la partecipazione attiva del cast e del pubblico, creando un’esperienza di visione e condivisione unica. Con l’uscita di venti nuovi episodi settimanali su RaiPlay, la prima stagione, composta da 131 episodi, ha rapidamente conquistato il pubblico italiano, confermando il successo già ottenuto in America Latina, negli Stati Uniti e nella versione destinata al Messico.

Le Leggi Del Cuore: storie vere e temi attuali

Basata su storie ispirate a casi reali, la serie affronta tematiche attuali, spesso delicate, con un forte contenuto sociale. Al centro della trama ci sono le vicende personali e professionali di un gruppo di avvocati specializzati in diritto di famiglia e penale, che lavorano in un prestigioso studio legale. Tra i protagonisti spiccano Julia Escallón (Laura Londoño) e Pablo Domínguez (Luciano D’Alessandro), due avvocati di talento che si trovano a collaborare proprio mentre lui sta affrontando un divorzio e lei si prepara a sposare il collega Camilo Borrero (Sebastián Martínez).

Un cast d’eccezione

La serie vanta un cast composto da celebri attori del panorama latinoamericano. Laura Londoño, nota per il successo Café con Aroma de Mujer e vincitrice dell’ultima edizione di MasterChef Spagna, interpreta Julia. Luciano D’Alessandro, attore venezuelano di origine italiana, conosciuto anche in Italia per Dolce Valentina, interpreta Pablo. Sebastián Martínez, protagonista della serie Netflix L’Incidente, dà vita a Camilo.

Tra gli altri interpreti spiccano Iván López, nel ruolo del seducente Nicolas Ortega; Mabel Moreno, che interpreta Maria Del Pilar, avvocatessa carismatica impegnata nella lotta per i diritti delle donne; e Lina Tejeiro, che interpreta Catalina Mejía, innamorata segretamente di Alfredo Duperly, interpretato da Rodrigo Candamil, noto per il sequel di Betty la Fea.

Una colonna sonora di successo

La sigla originale della serie, Me Llamas del gruppo Piso 21, è diventata un successo globale con oltre 936 milioni di streaming ed è stata recentemente remixata dal famoso cantante Maluma.

Trame episodi dal 13 al 18 gennaio 2025

Lo studio legale Cabal-Ortega-Domínguez, specializzato in casi complessi di diritto di famiglia, è teatro di intrecci personali e professionali. Pablo Domínguez, alle prese con il suo difficile divorzio, si ritrova coinvolto in un caso complicato: il matrimonio imminente di Julia Escallón, un’avvocata dello studio rivale, con Camilo Borrero. I due si incontrano casualmente, scoprendo una certa chimica tra loro. Tuttavia, il giorno del matrimonio di Julia, Camilo viene arrestato durante la cerimonia con l’accusa di omicidio aggravato di Patricia Ramírez, una donna incontrata al suo addio al celibato.

Julia si mobilita con il supporto di Pablo e altri colleghi per ottenere informazioni sull’arresto di Camilo. Durante l’udienza, emergono prove schiaccianti che indicano la colpevolezza di Camilo e rivelano il tradimento con Patricia, ferendo profondamente Julia. Il giudice dichiara Camilo colpevole e lo trasferisce in carcere. Julia, incoraggiata dalla sua amica e capo Liliana, accetta un caso complesso, mentre Pablo si dedica alla difesa di María Fernanda Seguro, una donna transessuale che cerca di ottenere la paternità di suo figlio.

Julia e Pablo si ritrovano avversari nel caso di María Fernanda, ma cercano un compromesso. Intanto, un ex cliente spara nel parcheggio dello studio, ferendo Duperly. Questo evento aumenta le tensioni personali: Jimena, ex di Pablo, si mostra gelosa vedendolo con Julia, mentre Camilo cerca di ingaggiare Duperly per difendersi dalle accuse di omicidio.

Duperly, dimesso dall’ospedale, propone alla fidanzata Ana María di andare a convivere, ignaro della sua relazione passata con Nicolás Ortega. Pablo approfondisce il caso di María Fernanda, suscitando pettegolezzi nello studio. Intanto, Elías, un altro avvocato, scopre che il padre del suo cliente ha i mezzi per sostenere economicamente il nipote, decidendo di citarlo in giudizio.

María Fernanda rinuncia alla custodia del figlio ma chiede che gli venga raccontata la verità sulla sua identità quando sarà adulto, accettando di contribuire al suo mantenimento. Julia scopre che il suo matrimonio con Camilo è stato annullato. Durante una festa in ufficio, emergono gelosie e tensioni, mentre Nicolás cerca di convincere Ana María a confessare il loro passato a Duperly.

Julia inizia a rivedere Pablo al di fuori del lavoro, suscitando nuove gelosie in Camilo. Intanto, María del Pilar ottiene un ordine restrittivo per un caso di violenza domestica, mentre Rosa cerca di avanzare nella sua carriera chiedendo il supporto di Estefan.

Victoria, vittima di abusi, decide di tornare con il marito, mentre María Fernanda accetta un compromesso con la madre del figlio. Julia e Pablo continuano a lavorare insieme, avvicinandosi sempre di più. La scoperta del tradimento di Ana María crea ulteriori complicazioni tra Nicolás e Duperly.

Pablo inizia a indagare su un caso di demenza senile che nasconde sospetti di frode familiare, mentre Gustavo cerca di riconquistare Victoria con mezzi discutibili. Ortega cerca il coraggio di rivelare a Duperly la verità sul suo passato con Ana María.

Cristina, madre di Julia, si mette nei guai e chiede l’aiuto di Pablo, che la soccorre con l’aiuto di Duperly. Julia, scoperto tutto, si avvicina ancora di più a Pablo. Intanto, il caso di Paulina Montoya, un’anziana sospettata di essere manipolata dal suo infermiere, continua a sollevare dubbi e tensioni.

Julia affronta Paulina per capire meglio la situazione con Fermín, scoprendo che l’anziana vuole sposarlo per proteggersi dai figli. Nicolás e Duperly affrontano il loro conflitto legato ad Ana María, mentre emergono nuovi sviluppi nel caso di Camilo.

Mentre Julia continua a riflettere sui suoi sentimenti per Pablo, lo studio legale discute chi sarà il prossimo avvocato specializzato in diritto di famiglia. Pablo propone Julia, ma la decisione spetta al capo. Intanto, Catalina affronta un appuntamento deludente e María del Pilar cerca nuove strategie per aiutare Victoria.