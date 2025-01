My Home My Destiny anticipazioni: Bariş e il malinteso su Zeynep

Mai origliare una conversazione a metà, se non si vuole andare incontro ad uno spiacevole malinteso. È ciò che accadrà tra Bariş Tunahan (Engin Ozturk) e Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) nel corso delle prossime puntate di My Home My Destiny. L’avvocato si troverà infatti ad origliare un dialogo tra la fidanzata e l’imbrogliona “Nesrin” e capirà qualcosa di profondamente sbagliato sul suo imminente matrimonio con l’amata…

My Home My Destiny, news: Zeynep cambia mestiere

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, la storyline prenderà il via quando Zeynep deciderà di lasciare il suo lavoro di avvocato per prendere servizio alla Lotus Group. Un impiego, quello di amministratore delegato dell’azienda, che la Göksu erediterà dalla madre adottiva Nermin (Senan Kara), che vorrà dedicarsi all’apertura di un ristorante con le amiche.

Ruolo che Zeynep accetterà su consiglio della nuova amica “Nesrin”, che invece le starà remando contro. Quest’ultima, in realtà, è infatti la sorella maggiore Gülbin (Gülcan Arslan), in cerca di vendetta nei suoi riguardi e in quelli di Sakine (Zuhal Gencer). In combatta con Meltem (Hilal Uysun), la nuova compagna di Ekrem, il padre adottivo di Zeynep, Gülbin introdurrà anche nell’azienda – come consulente legale – l’amante Tekin (Fırat Doğruloğlu), lo stesso che si spaccerà per “Tarik“, fratello di “Nesrin”.

My Home My Destiny, trame: Zeynep vuole accelerare i preparativi del suo matrimonio

Una volta che si sarà insediata alla Lotus, ignara del fatto che il fidanzato nutra dei dubbi nei riguardi di “Tarik” e “Nesrin”, Zeynep penserà che sia arrivato finalmente il tempo di sposare Bariş. Accantonata la crisi innescatasi in seguito alla morte di Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol), Zeynep avrà infatti compreso che è Bariş l’uomo con cui vuole stare. E così, durante una chiacchierata in ufficio, gli farà presente che intende accelerare i preparativi delle nozze per diventare sua moglie il prima possibile.

Una notizia che Bariş accoglierà col sorriso, salvo rimanerci male quando, per caso, ascolterà una conversazione che Zeynep farà subito dopo con “Nesrin”…

My Home My Destiny, trame: Bariş fraintende il discorso tra Gülbin e Zeynep e…

In un momento di confidenza, Zeynep confesserà infatti a Gülbin che, ad un certo punto della sua vita, si è chiesta se fosse in grado di raccogliere i cocci del suo matrimonio burrascoso con il defunto Mehdi. E soprattutto se avrebbe mai potuto amare un altro uomo come ha fatto con lui. Discorso che l’avvocato Tunahan fraintenderà completamente quando la Göksu sottolineerà che intende mantenere l’impegno nuziale preso con lui perché glielo ha promesso.

Deluso, Bariş preferirà non ascoltare oltre e andrà via. Giusto in tempo per non sentire Zeynep certa di aver capito che lo ama e che la sua vita è migliore da quando è al suo fianco. Così, al fine di schiarirsi le idee, Bariş lascerà senza preavviso la Lotus Group e vagherà sconsolato per la città. Proprio mentre Zeynep starà organizzando una nuova sorpresa per lui e si impegnerà per trovare la loro casa coniugale.

L'incomprensione tra i due innamorati rientrerà in tempi brevi oppure Gülbin ne approfitterà per separarli ancora di più?