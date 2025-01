My Home My Destiny anticipazioni: ecco perché Gülbin vuole vendicarsi di Sakine e Zeynep

L’ingresso di Gülbin (Gülcan Arslan), la figlia maggiore di Sakine Göksu (Zuhal Gencer), è destinato a cambiare le storie di My Home My Destiny. Come abbiamo già avuto modo di raccontarvi, la donna si riavvicinerà con l’inganno alla sua famiglia, a partire dal primo approccio che avrà con la sorella minore Zeynep (Demet Ozdemir). Ma per quale motivo ce l’avrà così tanto con le parenti? Cerchiamo di scoprirlo insieme…

My Home My Destiny, news: Gülbin continua a mentire a Zeynep

Dopo aver fatto credere a Zeynep di chiamarsi “Nesrin“, nascondendole di essere in combutta con Meltem (Hilal Uysun), la compagna del padre adottivo Ekrem, Gülbin riuscirà ad introdursi con degli abili stratagemmi alla Lotus Group, la società di Nermin (Senan Kara), della quale la ragazza sarà appena diventata la direttrice.

Per farlo, Gulbin si avvarrà dell’aiuto di un complice di nome Tekin, un truffatore e suo amante che si spaccerà come consulente aziendale e presenterà a Zeynep e Nermin come suo fratello “Tarik” (Fırat Doğruloğlu), .

Facendo leva sul loro inesistente legame di parentela, “Tarik” convincerà quindi Zeynep a dare anche a “Nesrin” un lavoro alla Lotus, lo stesso che inizialmente Gülbin fingerà di non voler accettare proprio come la loro messinscena prevedeva. La ragazza farà tali mosse per un motivo ben preciso…

My Home My Destiny, spoiler: ecco perché Gülbin ce l’ha con Zeynep e Sakine

Eh sì: nel corso di un dialogo con Meltem, Gülbin asserirà di essere gelosa della vita che Zeynep le ha sottratto. In pratica, Gülbin spiegherà a Meltem che inizialmente Nermin aveva chiesto a Sakine di potersi occupare di lei. Tuttavia, in quel caso, aveva ottenuto un no come risposta perché la madre aveva bisogno in casa di una “servetta”. La Goksu ammetterà dunque di aver deciso di dare inizio alla sua vendetta quando ha scoperto che, al contrario, Sakine non aveva opposto nessuna resistenza a cedere Zeynep a Nermin ed Ekrem.

Certa che avrebbe potuto studiare ed essere al posto della sorella minore, se solo Sakine avesse agito diversamente, Gülbin si sarà posta come obiettivo quello di far finire sul lastrico le due parenti. Utilizzando anche Nermin, il vero bersaglio di Meltem e del compagno.

My Home My Destiny, trame: il piano di Gülbin e Tekin va avanti

Ma il piano di Gülbin e Tekin, con la collaborazione di Meltem, andrò davvero avanti senza alcun tipo di intoppo? Dopo aver rischiato di venire colti in fragrante mentre si baciavano dal sospettoso Bariş Tunahan (Engin Ozturk), possiamo anticiparvi che i due forzeranno ulteriormente la mano.

Da un lato “Tarik” comincerà a comportarsi in maniera galante con Nermin e le lascerà intendere di essere interessato a lei. Dall’altro, “Nesrin” non esiterà a cercare di avvicinarsi a Bariş per creare dei problemi nella sua relazione con Zeynep. In quel caso, la donna dovrà però fare i conti con Emine (Naz Göktan), che non vedrà di buon occhio l’amicizia improvvisa nata con Zeynep…