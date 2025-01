My Home My Destiny anticipazioni: Bariş e Zeynep si fidanzano ufficialmente ma…

Dopo tanti ostacoli, capaci di mettere alla prova il loro amore, i telespettatori di Canale 5 stanno per assistere al fidanzamento ufficiale tra Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) e Bariş Tunahan (Engin Ozturk). Tuttavia, tale evento felice presenterà anche dei momenti di forte tensione. Scopriamo quindi insieme che cosa avverrà nelle prossime puntate di My Home My Destiny…

My Home My Destiny, news: il dispetto di “Nesrin” a Sakine

L’imprevisto verrà innescato da Gülbin (Gülcan Arslan) e alla vendetta avviata nei confronti della madre Sakine (Zuhal Gencer). Approfittando dell’amicizia stretta con Zeynep con la falsa identità di “Nesrin“, Gulbin farà in modo che proprio Sakine ascolti, via telefono, una sua conversazione con la sorella. Sakine ci rimarrà dunque male quando scoprirà che Zeynep intende andare a vivere da sola con Bariş subito dopo il matrimonio, regalandole magari un monolocale.

Una buona intenzione, pensata da Zeynep per dare un po’ di autonomia ala madre naturale e a quella adottiva Nermin (Senan Kara), che però Sakine fraintenderà completamente. Comincerà infatti a pensare che la figlia voglia abbandonarla per l’ennesima volta perché è stata soltanto un fattore di disturbo. E così, lasciandosi trasportare per l’ennesima volta dai suoi sensi di colpa, Sakine terrà il muso lungo durante il fidanzamento tra Bariş e Zeynep.

My Home My Destiny, spoiler: Bariş e Zeynep si fidanzano ufficialmente ma…

Eh sì: oltre ad indossare un abito dai colori tristi poco adatto per i festeggiamenti, Sakine non prenderà la parola per tutta la serata e si indispettirà con Nermin quando risponderà per prima alla domanda di rito di Ali Rıza Dayı (Hakan Salınmış) sull’accettare o meno Bariş come futuro sposo di Zeynep.

Sakine non riuscirà a nascondere il suo nervosismo neanche quando Ali Riza le domanderà perché sia rimasta così in silenzio. Col suo solito modo di fare vittimistico, la donna preciserà infatti che è stata Nermin e non lei a consegnare Zeynep nella mani di Bariş. E ribadirà che forse è giusto anche così, dato che la figlia si è sempre vergognata di lei.

My Home My Destiny, trame: Sakine lascia la festa di fidanzamento

Dopo essersi allontanata dal salone, Zeynep si recherà quindi in cucina con Sakine e le chiederà conto delle sue parole. La stessa Sakine non si mostrerà però per niente conciliante e, al fine di evitare una nuova discussione, prenderà il suo giubbotto per lasciare l’abitazione.

Tale gesto impulsivo spingerà Zeynep a seguirla, lasciando momentaneamente la festa di fidanzamento in seguito allo scambio degli anelli e alla rottura del filo rosso. Un colpo di testa che esporrà Sakine ad un potenziale pericolo, del quale vi parleremo molto presto…