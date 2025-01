My Home My Destiny anticipazioni: Bariş scopre che Nesrin e Tarik sono impostori!

Nelle prossime puntate di My Home My Destiny, le indagini di Bariş Tunahan (Engin Ozturk) sul conto di “Nesrin” (Gülcan Arslan) e “Tarik” (Fırat Doğruloğlu) porteranno presto a dei riscontri “positivi”. L’avvocato scoprirà infatti che i due fratelli sono soltanto degli impostori ed agirà di conseguenza…

My Home My Destiny, news: Gülbin e Tekin nel mirino di Bariş

Insospettito dal modo di fare degli ultimi due arrivati, entrati subito nelle grazie della fidanzata Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) e di Nermin (Senan Kara), Bariş chiederà dapprima a Savaş (Kaan Altay Köprülü) di muovere tutte le sue conoscenze per scavare nel passato di “Tarik”. E quando neanche il fratello troverà qualcosa di strano sul consulente aziendale, Tunahan si metterà in contatto con un amico di vecchia data, Emre.

Dopo giorni di attesa, lo stesso Emre telefonerà dunque a Bariş nel bel mezzo della festa di fidanzamento con Zeynep e lo metterà al corrente del fatto che “Tarik” è soltanto un truffatore e gli svelerà che il suo vero nome è Tekin. Di conseguenza, Bariş capirà che anche “Nesrin” ha mentito a Zeynep sulla sua vera identità. Anche se ovviamente non sospetterà minimamente che la donna sia Gülbin, la sorella maggiore della Göksu e la figlia di Sakine (Zuhal Gencer).

My Home My Destiny, spoiler: Bariş scopre il collegamento tra Tekin e Meltem

Scavando più a fondo nella questione e avvalendosi sempre dell’aiuto di Emre, Bariş resterà poi esterrefatto quando troverà un collegamento tra Tekin, “Nesrin” e Meltem (Hilal Uysun), la nuova compagna di Ekrem, il padre adottivo di Zeynep e ormai ex marito di Nermin. A quel punto, Tunahan sarà certo della truffa ai danni della Lotus Group, l’azienda di Nermin della quale Zeynep è diventata il CEO, e sporgerà subito una denuncia alle autorità.

Raccolti gli elementi, la polizia comincerà dunque a cercare sia Meltem e sia Tekin con la fantomatica “Nesrin” (della quale non avranno nemmeno una fotografia) in modo da procedere con il loro arresto. Anche se non tutto andrà per il verso giusto…

My Home My Destiny, trame: l’arresto di Meltem

Da un lato gli inquirenti non faranno fatica a rintracciare Meltem, che verrà prontamente arrestata e confesserà che “Nesrin” ha con sé un biglietto aereo per la Germania programmato per il mattino successivo. Dall’altro Tekin riuscirà a sfuggire alla retata organizzata dalla polizia e risulterà irrintracciabile.

Essendo stata scaricata da Tekin e Meltem poco prima della grande scoperta di Bariş, Gülbin sarà rimasta completamente da sola e sarà inconsapevole del mandato d’arresto a suo carico. In cerca di risposte sulla sua vendetta ai danni di Sakine, la ragazza finirà per andare nella casa nella quale ha vissuto da bambina e darà l’impressione di essere sempre più pentita per la vendetta che ha voluto portare avanti contro Sakine e Zeynep. Il tutto mentre la polizia sarà sempre più vicina a lei… Seguici su Instagram.