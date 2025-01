My Home My Destiny anticipazioni: Gülbin “scaricata” da Meltem e Tekin

I continui sbalzi d’umore di Gülbin Göksu (Gülcan Arslan) spingeranno Tekin (Fırat Doğruloğlu) e Meltem (Hilal Uysun) a prendere una drastica decisione. Nel corso degli episodi finali di My Home My Destiny, i due alleati escluderanno la ragazza dal piano portato avanti per prendere possesso della Lotus Group, la società gestita da Nermin (Senan Kara)…

My Home My Destiny, news: Gülbin e i dubbi sulla madre Sakine

Gülbin comincerà infatti a dare dei segni di cedimento quando, con la falsa identità di “Nesrin“, scoprirà dalla sorella Zeynep (Demet Ozdemir) che la madre Sakine (Zuhal Gencer) l’ha cercata per diverso tempo, salvo finire per arrendersi quando le varie piste percorse non le hanno consentito di rintracciarla.

Convinta fino a quel momento di essere stata dimenticata dalla famiglia, Gülbin si confiderà con Tekin sul suo triste passato e gli spiegherà per quale ragione abbia scelto di fuggire di casa quando aveva soltanto 15 anni, non dando più ai familiari notizie di sé.

Sarà un dialogo intriso di dolore che però non sembrerà lasciare degli strascichi sulla vendetta avviata da Gülbin con la complicità di Meltem e del falso fratello “Tarik“, almeno finché la donna non rischierà di fare inavvertitamente del male a Sakine.

My Home My Destiny, trame: Sakine quasi investita da Gülbin

Per creare “maretta” durante il fidanzamento ufficiale tra Zeynep e Bariş Tunahan (Engin Öztürk), Gülbin farà in modo che Sakine senta un suo dialogo con la sorella. Grazie allo stesso, Sakine crederà dunque che Zeynep la voglia abbandonare in seguito al suo matrimonio con Bariş e si mostrerà triste e affranta per tutta la durata della festa.

A un certo punto, Sakine tenterà dunque di abbandonare il party, con Zeynep che la seguirà per chiederle spiegazioni circa il suo strano atteggiamento. Sarà proprio in quegli attimi che Gülbin rischierà di investire Sakine, che attraverserà nervosa la strada senza guardarsi attorno.

Non vista, Gülbin origlierà poi il successivo dialogo chiarificatore tra Zeynep e Sakine, scoprendo così che la madre nutre ancora dei sensi di colpa per la triste infanzia che le ha riservato, e soprattutto che non riesce a perdonarsi perché ha perso sia lei e sia il defunto Remzi.

My Home My Destiny, spoiler: Meltem e Tekin scaricano Gülbin

Tale consapevolezza farà sprofondare Gülbin nel vortice della disperazione più totale. Credendo di potersi fidare, la Göksu confiderà le sue sensazioni all’amante Tekin, che per tutta la risposta la porterà ad un incontro fissato con Meltem.

La stessa Meltem e Tekin comunicheranno dunque a Gülbin che ha perso completamente la lucidità nel piano. E senza darle alcuna possibilità di appello, la inviteranno a tornare in Germania, dove Tekin la raggiungerà una volta che sarà concluso il piano pensato con Ekrem, l’ex marito di Nermin e il padre adottivo di Zeynep, per prendere possesso della Lotus Group.

Insomma, Gülbin verrà scaricata sia dal suo amante e sia da Meltem, e riceverà un biglietto con il quale potrà lasciare la Turchia il mattino successivo. La Göksu deciderà di utilizzarlo? Oppure questa sarà la goccia che la spingerà a chiarirsi definitivamente con Zeynep e Sakine?

Occhio perché negli stessi attimi Bariş scoprirà che Tekin è soltanto un truffatore e non farà fatica a collegarlo con Ekrem e Meltem…