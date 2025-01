My Home My Destiny anticipazioni: Gülbin fa un atroce dispetto a Sakine

Fino a che punto sarà disposta a spingersi Gülbin Göksu (Gülcan Arslan) per vendicarsi di Sakine (Zuhal Gencer)? Occhio alle prossime puntate di My Home My Destiny perché la ragazza si renderà protagonista di un atroce dispetto ai danni della madre…

My Home My Destiny, news: Zeynep racconta a Gülbin il suo passato

Tutto partirà quando Gülbin comincerà a lavorare alla Lotus Group, l’azienda che Zeynep (Demet Ozdemir) avrà appena iniziato a dirigere per volere della madre adottiva Nermin (Senan Kara). Convinta di essere di fronte all’amica “Nesrin“, Zeynep finirà quindi per raccontare alla sorella il suo triste passato.

Un racconto nel quale le farà presente che, in seguito alla morte del fratello Remzi, Sakine ha cercato per diversi mesi Gülbin, anche se non è mai riuscita a rintracciarla perché probabilmente la ragazza ha fatto di tutto per non farsi trovare. Gülbin fino a quell’istante era convinta che la madre non si fosse mai impegnata nelle sue ricerche ma, nonostante la scoperta, non mollerà il colpo: per questo approfitterà di una decisione presa da Zeynep e Bariş Tunahan (Engin Ozturk) per procurare un grosso dolore a Sakine…

My Home My Destiny, trame: la decisione di Bariş e Zeynep

Prima di tutto, bisogna specificare che i promessi sposi prenderanno tale decisione in seguito ad una piccola incomprensione. Dopo essersi ritrovato ad origliare per caso un dialogo a metà tra Zeynep e “Nesrin”, Bariş crederà per qualche giorno che la fidanzata voglia sposarlo soltanto perché glielo ha promesso. Parole che porteranno l’avvocato a pensare che la Göksu continuerà sempre e comunque ad amare l’ormai defunto Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol).

In preda alla confusione più totale, Baris si prenderà del tempo per riflettere meglio sul da farsi, ma ad un certo punto dovrà incontrare Zeynep e le chiederà conto delle sue confidenze a “Nesrin”. Fortunatamente, l’incomprensione avrà un risvolto positivo: Zeynep chiarirà a Bariş che ha sentito soltanto metà del suo discorso e gli svelerà che, subito dopo, ha confessato a “Nesrin” che lo ama profondamente perché ha cambiato in meglio la sua vita.

Una dichiarazione d’amore che farà da preludio ad una bella sorpresa: Zeynep porterà infatti Bariş in una casa e sottolineerà che, se gli piace, proprio quella casa potrà trasformarsi nel loro tetto coniugale. L’avvocato Tunahan accetterà col sorriso sulle labbra tale regalo, pronto a sposare la Göksu il prima possibile.

My Home My Destiny, spoiler: l’atroce dispetto di Gülbin a Sakine

E così Gülbin non perderà tempo per fare un bruttissimo dispetto a Sakine. Presente quando Zeynep si recherà in un atelier per scegliere il proprio abito da sposa, “Nesrin” approfitterà di un momento di distrazione della sorella per far partire una telefonata dal cellulare di quest’ultima rivolta proprio a Sakine.

A quel punto, Sakine apprenderà nel peggiore dei modi – date le domande di Gülbin – che Zeynep e Bariş hanno acquistato una nuova casa, dove intendono andare a vivere da soli, senza chiederle di trasferirsi da loro. Zeynep sottolineerà infatti che, probabilmente, anche Nermin vorrà stare da sola, dopo il matrimonio, e puntualizzerà che intende acquistare una casa anche per la stessa Sakine.

Tuttavia, tale soluzione non sembrerà trovare il beneplacito di Sakine che, sotto shock, avrà una vera e propria crisi di nervi. In primis perché temerà che la figlia la stia abbandonando per l'ennesima volta. Il tutto mentre mancheranno pochissime ore al fidanzamento ufficiale tra Zeynep e Bariş…