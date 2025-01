My Home My Destiny anticipazioni: Zeynep racconta a Gulbin il suo passato

Prima di dare inizio ad una vendetta, bisognerebbe ascoltare l’altra campana della storia. È questo il dilemma che attanaglierà Gülbin Göksu (Gülcan Arslan) nel corso delle prossime puntate di My Home My Destiny. E tutto partirà quando Gülbin ascolterà la versione della sorella Zeynep (Demet Ozdemir) riguardo al triste passato della loro famiglia…

My Home My Destiny, news: Gülbin comincia a vacillare?

Come abbiamo avuto modo di accennarvi nei nostri precedenti post, la storyline comincerà a complicarsi quando Gülbin inizierà a lavorare alla Lotus Group con la falsa identità di “Nesrin“. Nonostante la vicinanza dell’amante Tekin (Fırat Doğruloğlu), fatto passare per il fratello maggiore “Tarik“, Gülbin sembrerà sul punto di cedere quando rischierà di incontrare in azienda la madre Sakine (Zuhal Gencer), incontro che la ragazza riuscirà ad evitare nascondendosi in una stanza della Lotus.

Tuttavia, come avrà modo di confessare a Tarik, Gülbin manifesterà la volontà di non farsi vedere dalla madre finché la sua vendetta non sarà terminata. Ciò perché avrà paura che Sakine possa riconoscerla, anche se non la vedeva da quando aveva circa 15 anni. Un dubbio lecito per Gülbin, che continuerà così ad agire su direttive di Meltem (Hilal Uysun) per mandare sul lastrico la Lotus.

My Home My Destiny, trame: le prime difficoltà di Tarik

Col trascorrere degli episodi, la macchinazione portata avanti da Melten, Gülbin e Tekin diventerà sempre più difficile da gestire. “Tarik” si porrà come obiettivo quello di conquistare Nermin, ma alla fine dovrà scusarsi con lei per via di un suo gesto troppo audace che la farà allontanare. Dal canto suo, anche se cercherà di mettere i bastoni tra le ruote nel rapporto che ha con Bariş Tunahan (Engin Ozturk), Gulbin non potrà fare a meno di entrare in sintonia con Zeynep.

E così, approfittando di un dialogo amichevole in ufficio, “Nesrin” domanderà a Zeynep qualcosa in più sul suo passato, a partire dai due fratelli che dice di avere perso. La risposta della parente metterà però ancora più in difficoltà Gülbin…

My Home My Destiny, spoiler: Zeynep racconta a Gülbin il suo triste passato

A cuore aperto, Zeynep parlerà infatti a “Nesrin” della fuga della sorella Gülbin, avvenuta quando non aveva nemmeno cinque anni. La nostra protagonista sottolineerà di aver compreso le ragioni della ragazza, spesso obbligata a prendersi cura di lei per via delle varie mancanze dei suoi genitori. Tuttavia, Zeynep dirà che Sakine ha cercato per tanto tempo di rintracciare la figlia, salvo poi arrendersi quando non ha trovato nessuna traccia che la portasse da lei.

Così, oltre ad apprendere quello che è accaduto in seguito alla morte di Remzi, avvenuta quando lei era già fuggita, Gülbin scoprirà che Sakine l’ha cercata. Un particolare non di poco conto, visto che è sempre stata convinta del contrario. E lo avrà sottolineato anche a Meltem mentre le spiegava perché ha dato inizio alla sua vendetta contro la madre.

La parte della storia che ancora non conosceva farà quindi ritornare Gülbin sui suoi passi? Oppure succederà dell’altro? Seguici su Instagram.