My Home My Destiny anticipazioni: Gülbin rischia di investire Sakine!

Come abbiamo avuto modo di accennarvi nei nostri precedenti post, nelle prossime puntate di My home my destiny il fidanzamento ufficiale tra Bariş Tunahan (Engin Öztürk) e Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) sarà abbastanza triste. E tutto partirà da un dispetto che Gülbin (Gülcan Arslan) farà alla madre Sakine (Zuhal Gencer) sotto le “mentite” spoglie di “Nesrin“. Già di per sé complicata, la situazione rischierà di peggiorare quando la stessa Sakine rischierà di essere investita dalla figlia maggiore…

My Home My Destiny, news: il tristissimo fidanzamento tra Bariş e Zeynep

Gülbin farà in modo che dal telefono di Zeynep parta una chiamata a Sakine. Dopo ciò, la ragazza farà in modo che la sorella parli della casa che ha appena acquistato per andare a vivere con Bariş: una confessione dove Zeynep sottolineerà che nel suo tetto coniugale non c’è posto per Sakine, poiché riterrà più utile comprarle una casa dove può stare da sola. Ciò perché, a suo dire, anche la madre adottiva Nermin (Senan Kara) ha bisogno della sua autonomia.

Fatto sta che Sakine fraintenderà completamente il discorso della figlia e temerà che si stia preparando ad abbandonarla per l’ennesima volta. Per tale motivo, Sakine darà sfoggio di un comportamento abbastanza controverso nel corso della festa di fidanzamento tra Bariş e Zeynep, che andrà comunque a buon fine. E così, dopo aver discusso con Zeynep, tenterà di lasciare a metà il party…

My Home My Destiny, spoiler: Gülbin rischia di investire Sakine

Una fuga che rischierà di trasformarsi in una vera e propria tragedia. Possiamo infatti anticiparvi che, in quegli stessi attimi, Gülbin si dirigerà a casa della madre per mostrare a tutti la sua vera identità, decisione che prenderà quando confesserà all’amante Tekin (Fırat Doğruloğlu) per quale ragione è scappata da casa quando aveva soltanto quindici anni.

Dato che sarà piuttosto agitata, Sakine non presterà attenzione alla strada che avrà davanti e rischierà di essere investita dalla macchina guidata da Gülbin. Quest’ultima, fortunatamente, non verrà riconosciuta né da Sakine e né da Zeynep, che rimprovererà subito la madre e la porterà in un parco per poterle parlare faccia a faccia.

My Home My Destiny, trame: il dolore di Sakine spiazza Gülbin

Una volta che sarà rimasta da sola con lei, Zeynep comprenderà dunque che Sakine è arrabbiata con lei perché ha sentito inaspettatamente la conversazione con “Nesrin”. Anche se non capirà come sia partita la telefonata, la Goksu conforterà dunque la madre e le dirà che ha frainteso ciò che intendeva dire e che nella casa coniugale con Bariş sarà ben accolta ogni volta che vorrà.

L’occasione sarà utile a Sakine per spiegare a Zeynep per quale ragione si sente tanto legata a lei. Le spiegherà così che è l’unico affetto che le è rimasto, dopo la tragica perdita di Remzi e la fuga di Gülbin, la stessa che non è mai riuscita a dimenticare poiché convinta del fatto che avrebbe dovuto proteggerla di più, invece di piegarsi alle volontà del marito Bayram.

Una confessione carica di dolore che verrà ascoltata da lontano anche da Gülbin, la quale resterà visibilmente colpita dalla sofferenza della madre…