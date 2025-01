My Home My Destiny anticipazioni: Zeynep vuole cercare Gülbin

Nel corso delle ultime puntate di My Home My Destiny, Zeynep Goksu (Demet Ozdemir) verrà assalita da un pensiero. La fidanzata di Bariş Tunahan (Engin Ozturk) vorrà infatti fare il possibile per rintracciare la sorella maggiore Gülbin (Gülcan Arslan), ignorando che la parente che tanto cerca è la truffatrice “Nesrin“…

My Home My Destiny, news: gli incubi ricorrenti di Sakine

Appena comprenderà che Zeynep non intende escluderla dalla sua vita in seguito al matrimonio imminente con Bariş, Sakine (Sakine Zuhal Gencer) non potrà fare a meno di pensare al suo passato. Oltre a provare ancora dolore per la morte del figlio Remzi, Sakine non si capaciterà di come abbia potuto lasciar fuggire Gülbin quando aveva soltanto quindici anni.

Certa di non essere stata per lei una buona madre, Sakine pregherà ogni giorno affinché la figlia maggiore sia ancora viva e chiederà a Dio di proteggerla e di poterla rivedere almeno per un’ultima volta prima di morire. Un desiderio che diventerà una vera e propria costante nella sua vita, tant’è che Sakine comincerà anche a sognare Gülbin, che ricorderà con le sembianze di una ragazzina, ogni notte. La storyline, col trascorrere degli eventi, vedrà anche l’intervento della stessa Zeynep…

My Home My Destiny, trame: Bariş scopre che Nesrin è una truffatrice ma…

Prima di capire che cosa effettivamente succederà, è giusto fare un passo indietro, ossia nel momento in cui, grazie alle sue investigazioni, Bariş scoprirà che il consulente legale “Tarik” è in realtà un truffatore che si chiama Tekin (Fırat Doğruloğlu). Scoperto il legame dell’uomo con Meltem (Hilal Uysun), Baris capirà perfettamente che l’uomo è uno dei complici della vendetta alleata da Ekrem contro l’ex moglie Nermin (Senan Kara) e la stessa Zeynep. Gioco forza, l’uomo arriverà dunque alla conclusione che anche “Nesrin“, presunta sorella di Tarik, sia una truffatrice.

Una volta allertata, la polizia riuscirà ad arrestare Meltem, mentre Tekin farà perdere le sue tracce. Nesrin invece non si nasconderà poiché – essendo stata scaricata sia da Meltem e sia da Tekin – ignorerà il mandato di cattura ai suoi danni. Un punto apparentemente a suo sfavore, anche se Bariş preferirà non dire niente a Zeynep su quanto starà accadendo finché non verranno arrestati tutti e tre i truffatori.

My Home My Destiny, spoiler: Zeynep vuole rintracciare Gulbin

Non a caso, dato che non sarà al corrente degli ultimi avvenimenti, Zeynep si fermerà a parlare con Bariş del dolore provato da Sakine e manifesterà la voglia di mettersi a cercare Gülbin una volta che saranno diventati marito e moglie. Un gesto con il quale la Goksu spererà di portare un po’ di sollievo a Sakine, anche se, ovviamente, metterà in conto pure la possibilità di non riuscire a rintracciare la sorella.

Ovviamente né Zeynep e né tanto meno Bariş penseranno che la tanto cercata Gülbin si sia presentata a loro con lo pseudonimo di "Nesrin", anche perché l'unica persona che davvero potrebbe riconoscerla è Sakine, certa di non essersi dimenticata il viso della sua "bambina"…