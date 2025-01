Tempesta d’amore: Alexandra chiede perdono a Leander per i suoi crimini. E lui… | Anticipazioni italiane

Uno dei momenti più attesi di questa stagione dista per arrivare! Dopo aver passato mesi interi a tramare per distruggere la vita di Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) , nelle prossimedella soap Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) si renderà finalmente conto del proprio errore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi dipresto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leander salva la vita a Markus

Per mesi Alexandra non ha avuto che un obiettivo nella vita: distruggere Leander, l’uomo che – nella sua testa – è responsabile della morte della figlioletta Vroni (Selina Weseloh). E poco importa se in realtà la ragazzina è deceduta a causa della propria avventatezza. Un odio che non è svanito nemmeno quando Saalfeld è stato definitivamente riabilitato.

Sarà in queste circostanze che il giovane medico noterà degli strani sintomi in Markus (Timo Ben Schöfer) e convincerà quest’ultimo a sottoporsi a degli esami più approfonditi, scoprendo che l’uomo ha un aneurisma al cervello che potrebbe ucciderlo in ogni momento! E l’intervento di Leander non si fermerà qui…

Dopo aver scoperto che Markus intende operarsi senza informare la propria famiglia, Saalfeld violerà il segreto professionale per permettere al suo testardo paziente di avere il conforto dei propri cari e affrontare dunque l’intervento chirurgico con più serenità. Un gesto che ripagherà finalmente il giovane medico…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra si scusa con Leander

Quando Markus uscirà dalla sala operatoria e verrà dichiarato fuori pericolo, Leander verrà infatti acclamato come un eroe dagli Schwarzbach… Eleni (Dorothée Neff) in primis! La ragazza non sarà però l’unica ad esprimere a Saalfeld la propria gratitudine.

Di fronte al merito del giovane medico, Alexandra si renderà infatti finalmente conto di essersi sbagliata nei suoi confronti e non esiterà a fare mea culpa. Di fronte ad un’esterrefatta Eleni, la donna chiederà dunque perdono a Leander, facendogli un’offerta di pace! Un gesto che cambierà molte cose…

Con la riappacificazione di Leander e Alexandra cadrà infatti il principale ostacolo nella relazione tra i due protagonisti della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore, segnando l’inizio della fase conclusiva di questa appassionante annata della soap. Seguici su Instagram.