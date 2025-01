Tempesta d’amore, anticipazioni dal 13 al 17 gennaio 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio 2025

Al Fürstenhof è arrivato Bernd Brandt, una vecchia conoscenza di Otto, a cui ha rovinato la vita! Nonostante la diffidenza di von Arnsberg, il nuovo arrivato si dichiara pentito, tanto da pagare al ragazzo i propri debiti. Ma sarà davvero sincero?

Mentre Markus prova a far sparire le prove che lo incriminano per l’avvelenamento della sorgente, ha un improvviso capogiro. Leander prova a convincere l’uomo a farsi visitare in ospedale.

Nicole inizia uno scambio epistolare con il suo misterioso ammiratore, ignorando che si tratta di Michael.

Otto si lascia convincere da Bernd e gli offre un posto nella sua startup. Valentina ne è tutt’altro che felice, in quanto non si fida del nuovo arrivato…

Theo è sopraffatto dal nuovo lavoro, ma Julian gli dà una mano. Alfons inizia a sospettare che il giovane Licht abbia qualcosa che non va…

Valentina è scomparsa! Preoccupato, Leander si rivolge a Werner e Robert, scoprendo che questi ultimi hanno ricevuto una richiesta di riscatto.

Nicole attende invano nuovi messaggi dal suo “compagno di penna” e inizia a sospettare che si tratti di Robert…

Preoccupata per Valentina, Eleni cerca conforto in Leander, ferendo Julian. Quest’ultimo si sfoga con Christoph…

Robert e Werner si rivolgono a Christoph per un aiuto a pagare il riscatto. L’albergatore è pronto ad aiutare i parenti, ma insiste per chiamare la polizia.

Michael confessa ad Erik di essersi innamorato di Nicole e di volerle rivelare di essere il suo misterioso compagno di penna.

Bernd – il rapitore di Valentina – scopre che i Saalfeld vogliono allertare la polizia e li minaccia con una telefonata anonima. A quel punto Werner e Robert sospettano che il criminale sia vicino a loro e pensano subito ad Otto…

Sconvolto dalle accuse dei Saalfeld, Otto confessa di amare Valentina, riuscendo a convincere gli albergatori della propria innocenza.

Markus torna da un viaggio a Francoforte, sostenendo che sia andato tutto bene. Alexandra, però, scopre che le cose non stanno così…

Michael invia a Nicole un’email di addio che viene mal interpretata dalla donna…

Otto inizia a sospettare di Bernd e segue quest’ultimo, riuscendo a salvare la vita di Valentina… mettendo però a rischio la propria!

Eleni e Alexandra sono sempre più preoccupate per lo strano comportamento di Markus.

Grazie al coraggioso intervento di Otto, Valentina è salva e Bernd viene arrestato. Ferito da un colpo di pistola, Otto viene ricoverato in ospedale, mentre la Saalfeld si rende finalmente conto di essersi innamorata di lui!

Theo cerca di far colpo su Lale aiutandola sul lavoro. I suoi problemi di memoria, però, lo portano a combinare un guaio…

Eleni scopre che il gemello da polso ritrovato alla fonte di acqua termale appartiene a suo padre Markus!