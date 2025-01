Tempesta d’amore: Greta ricattata dal suo ex (con un’odiosa richiesta) | Anticipazioni italiane

Un vero e proprio incubo sta per iniziare per Greta Bergmann (Laura Oswald)! A settimane di distanza dalle pressioni subite da lei subite da parte di Otto von Arnsberg (Maurice Lattke), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella cuoca si troverà nuovamente di fronte ad un ricatto. E questa volta la posta in gioco sarà davvero alta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Mario è l’ex di Greta

Le prime settimane di Greta al Fürstenhof non sono certo state semplici. Arrivata all’hotel a cinque stelle grazie ad un magheggio di André (Joachim Lätsch), la giovane cuoca ha infatti prima dovuto lottare per guadagnarsi il proprio lavoro e poi per salvare il suo amore per Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse). Come se non bastasse, l’arrivo inaspettato di Otto – con cui la Bergmann ha un debito di coscienza – ha messo la ragazza ulteriormente sotto pressione.

Da allora, però, la situazione sembra essersi risolta sotto ogni punto di vista: non solo Greta ha conquistato la fiducia di tutti con il proprio talento in cucina, ma anche i problemi con Otto si sono risolti e la relazione con Noah sembra andare a gonfie vele. Un arrivo inaspettato sta però per mettere tutto in pericolo…

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore all’hotel a cinque stelle comparirà infatti un personaggio che Greta conosce molto bene: Mario Pankratz (Silvester von Hößlin), un ex fidanzato con cui la ragazza non si è esattamente lasciata in buoni termini…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Mario ricatta Greta

Mario arriverà al Fürstenhof come critico gastronomico incaricato di valutare se la cucina dell’hotel di lusso abbia mantenuto il livello di ristorante stellato nonostante la partenza di André. Inutile dire che la sua presenza creerà non poca agitazione tra i fornelli, ma Greta e Hildegard (Antje Hagen) – nonostante la temporanea assenza di Robert (Lorenzo Patané) – riusciranno a servire a Mario un menù eccellente.

Sollevata e convinta di aver salvato il Fürstenhof, Greta incontrerà poco dopo il suo ex, con cui crederà di aver recuperato dei buoni rapporti. Se inizialmente lui loderà le doti culinarie della Bergmann lasciando intendere che avrebbe confermato le stelle del ristorante, ben presto la conversazione prenderà però una piega decisamente sgradevole…

Quando Greta respingerà le sue avances, Mario cambierà infatti improvvisamente atteggiamento, accusando la cuoca di aver provato a manipolarlo e poi mettendola di fronte ad un odioso ricatto: se non vuole che il suo ristorante venga declassato, la Bergmann dovrà passare una notte di passione con lui! E a quel punto per la ragazza inizierà un nuovo incubo…