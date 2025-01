Tempesta d’amore: Helene sfida Christoph e ottiene il lavoro dei sogni! | Anticipazioni italiane

Grandissime novità sono in arrivo per Helene Richter (Sabine Werner)! Poco dopo il suo clamoroso ritorno a Bichlheim, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questo amatissimo personaggio riceverà infatti una grandissima opportunità lavorativa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene torna dal Sudafrica

Arrivata a Bichlheim con il solo intento di stare vicina ai suoi due figli, nel paesino bavarese Helene ha ottenuto molto più di quanto si sarebbe mai aspettata! Oltre ad un ambiente accogliente e nuove sfide lavorative, la Richter ha infatti trovato il suo grande amore: André Konopka (Joachim Lätsch)!

Convinta di aver trovato il compagno per la vita, la donna è arrivata addirittura a lasciarsi tutto alle spalle per seguire il suo amato in Sudafrica. Purtroppo, però, la sua si rivelerà una decisione affrettata. Nonostante le sue speranze, Helene non riuscirà infatti ad integrarsi nella vita a Città del Capo e – complice la mancanza di attenzioni da parte di André – deciderà di far ritorno al Fürstenhof! Neanche qui, però, le cose saranno facili…

Rispetto a quando lasciò Bichlheim qualche settimana fa, le cose sono ora infatti molto diverse: non solo i due figli della donna – Max (Stefan Hartmann) e Gerry (Johannes Huth) – sono ormai lontani, ma anche il vecchio posto di lavoro della Richter è ormai stato assegnato ad un’altra persona. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Helene viene assunta al Fürstenhof

Proprio quando Helene sembrerà aver ormai perso le speranze, un’opportunità inaspettata finirà però per presentarsi: toccato dalla situazione della (quasi) cognata, Werner (Dirk Galuba) offrirà a quest’ultima il posto di governante del Fürstenhof, da poco lasciato vacante da Nicole (Dionne Wudu).

Inutile dire che per la Richter si tratterà di un’opportunità incredibile per fare un salto di livello con la sua carriera. Peccato solo che Christoph (Dieter Bach) si opporrà alla sua assunzione a causa della mancanza di qualifiche. Non per questo, però, Helene si arrenderà…

Dopo un iniziale momento di scoraggiamento, la donna affronterà infatti Saalfeld, dicendosi pronta ad affrontare la sfida e fargli cambiare idea. Un atteggiamento combattivo che colpirà a tal punto l’albergatore da convincerlo a concedere alla Richter una chance. Sarà così che Helene inizierà la sua nuova avventura professionale come governante del Fürstenhof. E per lei le novità sono appena iniziate… Seguici su Instagram.