Tempesta d’amore: Lale e Theo, come andrà il primo appuntamento? | Anticipazioni italiane

Continuerà ad essere in salita la strada per una delle più belle belle trame romantiche della prossima stagione di Tempesta d’amore! Proprio quando sembrava che tra Theo Licht (Lukas Leibe) e Lale Ceylan (Yeliz Simsek) fosse finalmente esploso l’amore, tra loro i rapporti si complicheranno… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lale e Theo hanno il primo appuntamento

Il loro primo incontro non è certo stato dei migliori… ed il secondo neppure! Nonostante le premesse, però, col passare del tempo Theo e Lale hanno pian piano scoperto dei lati nascosti nell’altro, finendo per avvicinarsi sempre più.

È nata così una bella amicizia che è presto evoluta ulteriormente, tanto che la Ceylan ha capito di essersi innamorata! Ma i suoi sentimenti saranno davvero corrisposti?

Di fronte ai segnali apparentemente contrastanti che le arriveranno da Theo, Lale sarà a lungo in dubbio su come muoversi. Su consiglio di Greta (Laura Osswald), però, alla fine la fitness trainer troverà il coraggio e inviterà il suo amato ad una serata insieme in birreria. Invito che lui accetterà felice!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Theo ferisce Lale

Licht e la Ceylan avranno così il loro primo appuntamento, che – nonostante il nervosismo iniziale di entrambi – sembrerà andare a gonfie vele. Peccato solo che all’ultimo istante Lale rovinerà tutto, sfidando Theo ad una prova di forza e finendo involontariamente per metterlo in difficoltà.

Ignara di aver ferito il suo amato, la Ceylan spererà ardentemente che quest’ultimo le chieda di uscire nuovamente insieme. La attende però un’amara delusione…

L'umiliante esperienza della serata riaprirà infatti in Theo vecchie ferite, portando il ragazzo a lamentarsi con Noah (Christopher Jan Busse) in toni molto accesi dell'accaduto, finendo per offendere pesantemente Lale. Una conversazione che verrà ascoltata casualmente proprio dalla Ceylan! E a quel punto quest'ultima non vorrà più avere nulla a che fare con Licht…