Tempesta d’amore: Michael e Nicole diventano confidenti segreti. E Robert… | Anticipazioni italiane

Uno dei più interessanti triangoli sentimentali degli ultimi tempi sta per prendere il via nelle puntate italiane di Tempesta d’amore. Nei prossimi giorni Nicole Alves (Dionne Wudu) si avvicinerà infatti a due uomini diversi, stringendo con entrambi un rapporto sempre più intenso… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael e Robert aiutano Nicole

Arrivata a Bichlheim per ricoprire il prestigioso posto di governante del Fürstenhof, Nicole ha trovato molto più di un semplice lavoro! Presto licenziatasi per acquistare il Caffè Liebling realizzando così il suo grande sogno, la donna ha infatti subito dovuto affrontare delle gravi difficoltà, scoprendo di avere intorno a sé delle persone care pronte a tutto pur di aiutarla.

Stiamo parlando di Robert (Lorenzo Patané) e Michael (Erich Altenkopf)! Fin da subito colpiti dal grande fascino e carisma della Alves, i due amici si sono infatti subito rimboccati le maniche per aiutare quest’ultima a risollevarsi dopo il grave allagamento che ha rischiato di metterla in ginocchio.

Se Saalfeld si è esposto in prima persona permettendo a Nicole di cucinare nelle cucine del Fürstenhof e aiutandola a ottenere un risarcimento dall’assicurazione, Niederbühl preferirà invece agire in segreto, mantenendo l’anonimato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael e Nicole diventano confidenti di penna

Quando Nicole gli confiderà che le vendite dei suoi prodotti faticano a decollare, il medico inizierà infatti a scrivere dei commenti anonimi su internet, tessendo le lodi del Caffè Liebling con toni poetici. Un gesto che colpirà la Alves dritta al cuore!

Commossa dalle parole del suo ammiratore segreto, la donna contatterà dunque quest’ultimo all’indirizzo email utilizzato per scrivere i commenti. Quello che voleva essere un semplice messaggio di ringraziamento evolverà però rapidamente in un vero e proprio scambio epistolare che diventerà giorno dopo giorno sempre più intimo.

Ignara di chi sia davvero il suo “compagno di penna”, Nicole inizierà infatti a fare a quest’ultimo delle confidenze estremamente personali. Una situazione che da una parte metterà Michael in imbarazzo e dall’altra farà preoccupare sempre di più Robert, che – come sappiamo – è segretamente innamorato della Alves.

Sarà questo l’inizio di un lungo triangolo sentimentale destinato a regalarci parecchie sorprese! Seguici su Instagram.