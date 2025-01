Tempesta d’amore: Nicole e Robert, esplode la passione! E Michael… | Anticipazioni italiane

Inizierà con l’acceleratore la relazione di Nicole Alves (Dionne Wudu) e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané)! Poco dopo il loro primo bacio, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questa nuova coppia deciderà infatti di far fare alla loro relazione un salto di livello… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert bacia Nicole

Dopo la delusione per il fallimento della relazione con Lia (Deborah Müller), Robert sembrava aver perso fiducia nell’amore. Poi, però, è arrivata Nicole! Rimasto letteralmente stregato dalla bella proprietaria del Caffè Liebling, lo chef non ha lasciato nulla di intentato pur di conquistarla, arrivando a ricorrere a metodi decisamente poco corretti…

Dopo aver scoperto che la Alves si è invaghita del suo misterioso corrispondente epistolare – dietro cui si nasconde in realtà Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) – Saalfeld non esiterà infatti a spacciarsi per quest’ultimo per far breccia nel cuore della donna. Una strategia che sembrerà avere successo, tanto che tra Robert e Nicole si arriverà ad un bacio!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert e Nicole passano la notte insieme

Pur rendendosi conto che in Saalfeld c’è qualcosa di diverso rispetto all’uomo che le scriveva email appassionate, la Alves non avrà modo di sospettare l’inganno e inizierà dunque a frequentare lo chef. E così, quando quest’ultimo le chiederà di accompagnarlo ad un ballo dell’alta società, lei accetterà felice!

Sarà questa la prima uscita come coppia ufficiale di Robert e Nicole, che lasceranno a bocca aperta tutti… Alexandra (Daniela Kiefer) in primis! La serata avrà però anche un altro risvolto importante per i due innamorati: benché la loro storia d’amore sia appena nata, Saalfeld e la Alves si lasceranno trascinare dalla passione, trascorrendo la loro prima notte insieme.

Se Saalfeld e la Alves saranno al settimo cielo, ci sarà però chi non potrà fare a meno di soffrire di fronte alla loro felicità. Nonostante i suoi sforzi, Michael non riuscirà infatti a dimenticare Nicole, ritrovandosi a fare sogni romantici su di lei. Come andrà a finire questo appassionante triangolo?