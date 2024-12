Tempesta d’amore: Robert si innamora di Nicole! E tutto cambierà… | Anticipazioni italiane

Era nell’aria da tempo, ma ora la storia d’amore tra Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Nicole Alves (Dionne Wudu) sta finalmente per decollare. Dopo una partenza in salita, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore tra questi due personaggi scoccherà infatti finalmente la scintilla… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Nicole e Robert in guerra per lavoro

Sono passati ormai parecchi mesi dall’ultima volta che Robert si è interessato ad una donna… almeno finché a Bichlheim non è arrivata Nicole! Immediatamente affascinato dalla bella sconosciuta, Saalfeld si è però velocemente allontanato da lei, non appena ha scoperto che la donna è molto vicina agli Schwarzbach.

Ebbene, come sappiamo la Alves ha ben presto dimostrato di non essere affatto succube dei suoi ex datori di lavoro, tanto da decidere di lasciare il proprio lavoro in hotel e mettersi in proprio, pur sapendo che il proprio gesto sarebbe stato visto come un tradimento da parte di Alexandra (Daniela Kiefer).

E sarà proprio nella sua nuova professione di pasticciera e proprietaria del Caffè Liebling che Nicole finirà per scontrarsi ancora una volta con Robert. La donna deciderà infatti un aumento di prezzi per la sua fornitura di dessert al Fürstenhof, scatenando la furia del cuoco!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert si innamora di Nicole

Noto per il suo carattere testardo ed irascibile, Saalfeld rifiuterà di accettare le nuove condizioni imposte dalla Alves e rescinderà il contratto di fornitura con il Caffè Liebing, certo di essere perfettamente in grado di eguagliare la bravura della donna ai fornelli. Peccato solo che la realtà si rivelerà diversa dalle aspettative…

Dopo vari tentativi falliti, Robert deciderà così di tornare ad affrontare Nicole, certo di riuscire a convincere la donna a cedere. Quando si presenterà nel locale della Alves, però, accadrà qualcosa di assolutamente imprevisto…

Ignara della presenza dell'albergatore, Nicole sarà infatti intenta a cantare e danzare allegramente tra i tavoli del suo amato Caffè Liebling: una scena che lascerà Robert letteralmente stregato, facendo breccia nel suo cuore... Sarà questo l'inizio di una storia d'amore destinata a riservarci parecchie sorprese!